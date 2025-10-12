Droga y corrupción: cuatro salteños, entre ellos un gendarme, caen con cocaína en Santiago del Estero

Un operativo antidroga en Santiago del Estero terminó con la aprehensión de cuatro personas oriundas de Salta, entre ellas un médico y comandante de Gendarmería Nacional. La intervención ocurrió sobre la ruta nacional 16, a la altura del puesto fronterizo de Urutaú, en el departamento Copo, donde personal policial detectó una mochila con casi seis kilos de droga en la caja de una camioneta Toyota Hilux.

De acuerdo con fuentes del procedimiento, los uniformados observaron nerviosismo en los ocupantes del vehículo y solicitaron autorización judicial para una requisa más exhaustiva. Con la asistencia del can “Maia”, entrenado en detección de droga, se identificaron cinco “panes” de cocaína dentro de una mochila negra. La escena se registró muy cerca del límite con Salta y Chaco, en una zona de paso frecuente hacia el NOA.

Entre los detenidos figura Aníbal David Borda (50), médico y comandante de Gendarmería Nacional con domicilio en Cerrillos (Salta), además de Daniel Ricardo Acosta (39) y Francisco Exequiel Torres (30). En la requisa se secuestraron cuatro teléfonos, $831.400, 2.000 guaraníes, prendas varias y la credencial del gendarme. El pesaje de la droga arrojó 5,690 kilogramos, según el parte policial incorporado al expediente.

La causa quedó a cargo del Juzgado Federal de la II Nominación, a cargo de Sebastián Argibay, que ordenó la detención e incomunicación de los tres mayores de edad. En la camioneta viajaba además un adolescente de 14 años, puesto de inmediato a resguardo en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Monte Quemado y luego entregado a su madre. La investigación continuará con peritajes sobre teléfonos y trazabilidad de la droga incautada.

Los investigadores reconstruyen las horas previas al control: el gendarme se identificó en el puesto y reclamó seguir camino, pero ante las inconsistencias detectadas se activó el protocolo y se solicitó aval de la Justicia Federal. Con la autorización otorgada, el equipo operativo profundizó la requisa y, con el marcaje del can, localizó los paquetes de droga ocultos entre el equipaje.

El caso se suma a antecedentes recientes que involucran efectivos con destino en el norte salteño, donde se investigaron maniobras vinculadas al transporte de estupefacientes. En expedientes anteriores se analizaron pólizas, cámaras y roles de vehículos presuntamente utilizados como “punteros”. Ahora, la pesquisa buscará determinar el origen y el destino final de la droga, además de eventuales conexiones con redes criminales de la región.