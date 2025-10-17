Droga secuestrada por la Policía y Gendarmería en Catamarca, fue incinerada en Tucumán

Numerarios de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia y del Escuadrón N° 67 “Núcleo Catamarca” de Gendarmería Nacional Argentina, viajaron a San Miguel de Tucumán, en cumplimiento de un oficio de la Justicia Federal.

En presencia de testigos civiles, procedieron a la destrucción mediante incineración en un horno pirolítico, de 339,849 Kg. de cocaína; ⁠200,277 kg. de marihuana, 2.697 semillas de la variedad cannabis sativa, ⁠15.476 pastillas, 15 troqueles de LSD ⁠y 89 plantas de marihuana (deshojadas).

Todo lo incautado, sería producto de más de 40 causas Judiciales que se trabajan en nuestra Provincia y, cabe señalar que, el protocolo de quema y destrucción total de la droga fue realizado en cumplimiento con lo estipulado por la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.