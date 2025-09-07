Dos violentos fueron detenidos en el Sur de la Capital catamarqueña

Hoy, a la 01:30, mientras numerarios de la Comisaría Novena realizaban recorridos preventivos por la calle San Pedro, entre Patrocinio Guillermo Urquiza y Blanca E. Narváez Acuña, habrían sorprendido a un sujeto cuando agredía a golpes de puño a otro, por lo que de inmediato aprehendieron al joven de apellido Herrera (25).

Cabe hacer mención que, durante el procedimiento, se apersonó una mujer de 31 años, quien informó a los policías que la otra persona del sexo masculino, momentos antes, se habría hecho presente en su domicilio y la amenazó de muerte, para luego realizar exhibiciones obscenas y orinar en la puerta de su vivienda, en virtud de lo cual los uniformados también aprehendieron al hombre de 34 años de edad.

Finalmente, se invitó a la damnificada a realizar la denuncia penal correspondiente el Precinto Judicial N° 9, en tanto que ambas personas fueron alojadas en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.