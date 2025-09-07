Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Dos violentos fueron detenidos en el Sur de la Capital catamarqueña

Hoy, a la 01:30, mientras numerarios de la Comisaría Novena realizaban recorridos preventivos por la calle San Pedro, entre Patrocinio Guillermo Urquiza y Blanca E. Narváez Acuña, habrían sorprendido a un sujeto cuando agredía a golpes de puño a otro, por lo que de inmediato aprehendieron al joven de apellido Herrera (25).

Cabe hacer mención que, durante el procedimiento, se apersonó una mujer de 31 años, quien informó a los policías que la otra persona del sexo masculino, momentos antes, se habría hecho presente en su domicilio y la amenazó de muerte, para luego realizar exhibiciones obscenas y orinar en la puerta de su vivienda, en virtud de lo cual los uniformados también aprehendieron al hombre de 34 años de edad.

Finalmente, se invitó a la damnificada a realizar la denuncia penal correspondiente el Precinto Judicial N° 9, en tanto que ambas personas fueron alojadas en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

  • Dos violentos fueron detenidos en el Sur de la Capital catamarqueña

    Dos violentos fueron detenidos en el Sur de la Capital catamarqueña

    Hoy, a la 01:30, mientras numerarios de la Comisaría Novena realizaban recorridos preventivos por la calle San Pedro, entre Patrocinio Guillermo Urquiza y Blanca E. Narváez Acuña, habrían sorprendido a un sujeto cuando agredía a golpes de puño a otro, por lo que de inmediato aprehendieron al joven de apellido Herrera (25). Cabe hacer mención que, durante el procedimiento,…

  • Catamarca: resultado del Operativo de Prevención de la Policía

    Catamarca: resultado del Operativo de Prevención de la Policía

    Durante la madrugada de hoy, efectivos de la Comisaría Décima, con colaboración de sus pares de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, del Cuerpo Guardia Infantería y de la División Policía Montada, con dependencia de la Dirección de Unidades Especiales (DUE), del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur), motoristas del COEM-Kappa, personal de las Divisiones Investigaciones y Drones y de…

  • Tomado de redes: Malena Vargas, una catamarqueña protegiendo la vida de los trabajadores

    Tomado de redes: Malena Vargas, una catamarqueña protegiendo la vida de los trabajadores

    Malena Vargas, oriunda de Catamarca Capital, es técnica superior en higiene y seguridad en el trabajo💪. Actualmente trabaja para una empresa, en el Salar del Hombre Muerto 🌄. 👩🏽‍🎓🎓Con su título terciario obtenido en el Instituto Fasta Catamarca, Malena se ha convertido en un ejemplo a seguir para las mujeres que buscan incursionar en la…

  • ANSES pagará un bono de $400.000 en septiembre: quiénes lo cobran y cómo acceder

    ANSES pagará un bono de $400.000 en septiembre: quiénes lo cobran y cómo acceder

    ANSES pagará un bono de $400.000 en septiembre, en el marco de las actualizaciones que realiza el organismo previsional en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Se trata de un pago extraordinario correspondiente a la Asignación Familiar por Adopción, que forma parte del sistema de Asignaciones de Pago Único. Este beneficio se otorgará por única…

  • Efectivos policiales secuestraron más de un kilo de cogollos de marihuana y detienen a un joven

    Efectivos policiales secuestraron más de un kilo de cogollos de marihuana y detienen a un joven

    En la madrugada de hoy, mientras efectivos de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, conjuntamente con sus pares de la Dirección Seguridad Vial, realizaban control vehicular e identificación de personas en el Puesto Caminero El Portezuelo, Departamento Valle Viejo, procedieron a controlar un colectivo de larga distancia proveniente de…

  • Franco Colapinto no pudo avanzar y terminó en el puesto 17 el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

    Franco Colapinto no pudo avanzar y terminó en el puesto 17 el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

    Max Verstappen ganó en Monza con una notable actuación. Lando Norris le recortó distancias a Oscar Piastri en el campeonato al finalizar por delante en el podio. El argentino sufrió el rendimiento del monoplaza Alpine. El neerlandés de Red Bull dominó de principio a fin en Monza y se quedó con la victoria en la Fórmula 1. El podio lo…