Dos pumas de Catamarca son trasladados a una reserva natural en Río Negro

Personal especializado de la Secretaría de Medio Ambiente, serán los encargados del traslado de dos ejemplares de puma (Puma concolor) hacia la Fundación Bubalcó, ubicada en Allen, provincia de Río Negro.

Este operativo se lleva a cabo con el objetivo de brindar a estos animales protegidos de nuestra fauna silvestre una mejor calidad de vida, garantizando su bienestar y desarrollo.

Para el viaje, que demandará aproximadamente 18 horas de trayecto por carretera se conformó una comisión integrada por personal calificado y con amplia experiencia en el manejo y sanidad de fauna silvestre integrado por Yanina Ramadan, José Bazán, Alexis Ferreyra, Marco Núñez y la médica veterinaria Valeria Marcolli. todos pertenecientes a la dirección de Recursos Forestales, Suelo y Biodiversidad.

En lo que respecta a los animales estuvieron siendo cuidados durante el lapso de una año y medio en el vivero provincial, en un sector especialmente acondicionado para sus características.