Dos personas murieron en un pavoroso incendio ocurrido en una casa de Bariloche

Dos personas fallecieron en un grave incendio ocurrido durante la madrugada de este domingo en San Carlos de Bariloche. El fuego comenzó pasadas las 5,30 horas, en una vivienda ubicada en calle Otto Goedecke 1146, entre Vilcapugio y Yatasto.

Las llamas avanzaron rápidamente y según las informaciones, hubo dos personas que no lograron salir del lugar a tiempo y fallecieron en el lugar.

Desde el cuartel central de Bomberos Voluntarios indicaron que, a las 9,30 horas, continuaban las dotaciones trabajando en el lugar, informó anbariloche.com.ar.

Un incendio causó la muerte de dos personas en Bariloche.

Por otro lado, desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que en el hecho intervinieron los fiscales Marcos Sosa Lukman e Inti Isla, que investigarán las causas del siniestro para determinar si hubo o no, signos de criminalidad.

En el lugar de la tragedia el personal del Gabinete de Criminalística realizaba los trabajos periciales de rigor y también se había convocado a un perito especialista en incendios. La labor continuaba realizándose durante la mañana de este domingo.

“Se dispuso que los cuerpos de las víctimas fatales sean trasladados a la morgue para la realización de la autopsia”, manifestaron desde el MPF y agregaron que luego de esto, podrán saber las identidades de las víctimas fatales.

Las víctimas serían un hombre y una mujer, publicó bariloche2000.com. Aún no se conocían sus identidades.

Escena de un infierno

El cuartel de Bomberos Voluntarios Bariloche recibió el aviso a las 5:40 y cuando llegaron el lugar el fuego había tomado el inmueble, por lo que se centraron en proteger las casas aledañas que estuvieron en riesgo por la cercanía.

El incendio se produjo en una vivienda de dos pisos y se presume que el fuego en la planta baja, en un sector cercano a la puerta de salida, indicó por su parte El Cordillerano.

Los vecinos alertaron que había dos personas en el interior y que una de ellas habría ingresado para salvar a la que estaba durmiendo. Es una versión que será confirmada por las pericias.

Se destacó que familiares y amigos se acercaron al lugar cuando ya el inmueble había quedado en ruinas, por lo que hubo escenas desgarradoras.

Además de las dos personas fallecidas también murió una mascota y la otra se salvó, pero con serias quemaduras.

Fueron un total de seis las dotaciones de bomberos tanto del cuartel centro como de sus dos destacamentos con aproximadamente 20 voluntarios y Melipal brindó asistencia de apoyo con una unidad cisterna.

A lo largo de esta mañana de domingo, continuaron con las tareas de extinción del fuego del material encendido que cayó de la planta alta. Alrededor de las 10 se procedió a retirar los cuerpos de las víctimas.

