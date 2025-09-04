Dos nuevos ADN fueron identificados en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

La causa que investiga al presunto asesino serial de Jujuy sigue arrojando novedades. En las últimas horas, desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) brindaron una nueva conferencia de prensa con nuevos datos de la investigación.

Según el Fiscal Guillermo Beller, se pudieron constatar y confirmar dos nuevos ADN de personas desaparecidas a las pruebas vinculadas a los restos hallados en la casa de Matías Jurado.

Las muestras arrojaron resultado positivo para Juan José Ponce de 51 años y Miguel Ángel Quispe de 60 años.

Declaraciones del Fiscal Beller:

“Miguel Quispe había sido visto en junio y no se tenía más precisiones. Juan Ponce andaba en esa misma zona y también fue confirmado el ADN”.

“Difícilmente se encuentre algún cuerpo , pero las evidencias que recolectamos llevan a ampliar a cuatro los hechos de homicidios agravados”.

, pero las evidencias que recolectamos llevan a ampliar a cuatro los hechos de homicidios agravados”. “Tenemos varios perfiles genéticos para seguir cotejando, y entendemos que podemos seguir teniendo más perfiles porque hay todavía evidencias que seguimos procesando. Son más de 300 muestras ”.

”. “Encontramos una parte femenina que coinciden con la madre y la sobrina. Pero ya es parte de las familias que normalmente se encuentran en las casas”.

Ya son 4 las víctimas

Estos dos nuevos casos dados a conocer en la jornada se suman a los dos reconocidos previamente, que dieron coincidencia con las víctimas Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro Sosa.