Dos mujeres policías a los golpes en una comisaría: salían con el mismo oficial

Un violento hecho se registró dentro de una comisaría del Departamento de San Pedro de Jujuy, donde dos mujeres pertenecientes a las fuerzas policiales, se trenzaron a golpes aparentemente por una situación sentimental que tendría a un miembro de alto rango involucrado.

Si bien el episodio se mantiene bajo un estricto hermetismo, nuestro medio pudo saber que todos los involucrados fueron sumariados y habrían sido enviados a otros destacamentos policiales.

Según lo que se pudo establecer, todo se registró hace aproximadamente dos semanas en la unidad policial de la localidad de Rodeíto, Seccional Nº 53.

Hasta allí, una mujer que pertenece a las fuerzas de seguridad, pero que no cumple tareas dentro de esta comisaría, ingresó y comenzó una acalorada discusión con otra femenino, también agente integrante de la Policía de la Provincia.

De acuerdo a lo que se supo, ambas mujeres mantendrían una relación paralela con un oficial de alto rango -quien tiene una pareja estable fuera de las fuerzas- que se desempeña en dicha dependencia policial, lo que habría generado el enfrentamiento.

Como consecuencia de la escandalosa situación, los tres integrantes de las fuerzas fueron sometidos a sumarios administrativos y habrían sido reacomodados en otras comisarías.

El episodio, lamentablemente remonta a otro que se conoció hace poco en otra unidad policial que pertenece a la Unidad Regional Nº 2, cuando en la Seccional Nº 26, dos miembros de las fuerzas fueron sorprendidos en ropa interior dentro de la comisaría.

En este caso, la mujer que descubrió la infidelidad, pareja del oficial, fue golpeada tanto por el hombre como por su amante por lo que terminó radicando una denuncia que derivó en imputaciones contra los protagonistas.

