Dos hombres discutieron por un cigarrillo y uno mató al otro de una puñalada

Un hecho de violencia con desenlace fatal ocurrió en la madrugada del sábado en General San Martín, ciudad de la provincia del Chaco, cuando un joven de 29 años perdió la vida tras recibir una herida de arma blanca en las inmediaciones del barrio Los Silos.

De acuerdo con la información de medios locales, alrededor de las 5.20 se tomó conocimiento de que una persona había sido atacada. La víctima fue trasladada al hospital local, aunque ingresó sin signos vitales.

En respuesta inmediata, personal de la División de Investigaciones inició un operativo encabezado por el comisario principal Mario Quiroga y el comisario Jorge Toledo.

La acción derivó en la detención de R. I. C., de 36 años, con domicilio en el barrio El Olvido 2. El sospechoso fue localizado mientras caminaba por el barrio San Francisco, con abundantes manchas de sangre en su ropa y rostro, además de presentar lesiones visibles en el brazo, la frente, la nariz y la cabeza.

El hombre fue trasladado al hospital para recibir atención médica. Allí, entre sus prendas, se encontró un cuchillo con hoja de un solo filo de aproximadamente 15 centímetros, que fue secuestrado.

De acuerdo con su primera declaración, el hombre afirmó que se hallaba cerca de la cancha del barrio Los Silos cuando la víctima le solicitó un cigarrillo. Ante su negativa, según su relato, lo habría agredido con un objeto contundente. En ese contexto, declaró que se defendió y luego abandonó el lugar.

Mientras tanto, efectivos de la comisaría local realizaron un rastrillaje en la zona donde ocurrió el ataque. Durante el procedimiento se incautaron un hierro con manchas de sangre y una gorra, elementos que fueron remitidos a la Fiscalía en turno como parte de las pruebas recolectadas.

La causa fue caratulada como supuesto homicidio y permanece bajo investigación judicial. Las diligencias continúan a cargo del Departamento de Investigaciones del Interior, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte del hombre.