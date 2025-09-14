Dos detenidos en operativos policiales en el Interior de Catamarca

En la noche de ayer, numerarios de las Seccionales de Saujil y Fiambalá, Dptos. Pomán y Tinogasta respectivamente, como así también de las Comisarías Departamentales Santa María y Andalgalá, realizaron recorridos preventivos y controles vehiculares en sus respectivas jurisdicciones.

Al finalizar, los uniformados incautaron una (01) camioneta y veintiún (21) motocicletas de distintas marcas y cilindradas, algunos de ellos por alcoholemia positiva, en virtud que sus conductores infringieran las disposiciones establecidas en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

Cabe señalar que, personal de la Comisaría Departamental Santa María procedió al arresto de dos sujetos de apellidos Martínez (20) y Pereyra (33), quienes habrían infringido lo normado en el Código de Faltas de la Provincia, por lo que fueron alojados en la dependencia policial donde se labran las actuaciones de rigor.