Dos aeronaves militares del régimen de Maduro sobrevolaron cerca de un buque de Estados Unidos con una maniobra provocadora

Dos aeronaves militares del régimen de Nicolás Maduro sobrevolaron este viernes cerca de un buque de la Armada de Estados Unidos en aguas internacionales, en lo que la administración estadounidense calificó como una maniobra altamente provocadora. La información fue confirmada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos a través de un comunicado divulgado en la red social X. El documento señala que la acción de las fuerzas armadas venezolanas buscó interferir en operaciones estadounidenses de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, llevadas a cabo en la zona marítima.

“El cartel que dirige Venezuela recibe una advertencia estricta de no continuar esfuerzos para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones antidrogas y antiterroristas realizadas por las fuerzas armadas de Estados Unidos”, según puntualiza el texto. En el comunicado, el Departamento de Defensa no precisó qué tipo de aeronaves venezolanas participaron en el incidente ni identificó la embarcación estadounidense que fue hostigada. Tampoco informó sobre las medidas adoptadas en respuesta al sobrevuelo.

Sin embargo, la cadena CBS News, citando a funcionarios del Pentágono bajo condición de anonimato, aseguró que se trató de dos cazas F-16 venezolanos que sobrevolaron las inmediaciones del destructor USS Jason Dunham, un buque de misiles guiados clase Arleigh Burke desplegado recientemente en la región. Las fuentes calificaron el hecho como una “demostración de fuerza”. CBS News también señaló que no está claro si el Jason Dunham realizó alguna acción en respuesta a la aproximación de las aeronaves.

El despliegue de buques de la Marina estadounidense en el Caribe forma parte de una operación ampliada contra el narcoterrorismo impulsado por el Cartel de los Soles, el grupo vinculado con el régimen chavista.

Según el Pentágono, estas fuerzas navales tienen la misión de interceptar cargamentos ilícitos y desarticular redes criminales que operan desde América Latina hacia Estados Unidos.

El episodio se enmarca en un contexto de tensiones crecientes entre Washington y Caracas. La administración estadounidense ha acusado reiteradamente al régimen de Nicolás Maduro de facilitar operaciones de narcotráfico hacia Norteamérica. En ese marco, el Departamento de Justicia de Estados Unidos llegó a duplicar la recompensa por la captura de Maduro, elevándola a 50 millones de dólares.

Por su parte, el dictador chavista ha negado estas acusaciones y sostiene que la presencia de embarcaciones estadounidenses en la zona representa una amenaza directa contra Venezuela. A comienzos de la semana, Maduro calificó los despliegues navales como una “amenaza criminal y sangrienta” y ordenó el patrullaje adicional de drones y unidades navales venezolanas en la costa.