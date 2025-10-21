Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

“¿Dónde está Fede?”, la picante ironía de Julia Strada contra Sturzenegger

Con punzante ironía, la diputada nacional de Unión por la Patria Julia Strada cargó hoy contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por no asistir a la comisión de Presupuesto y Hacienda para brindar explicaciones sobre los aspectos del proyecto de ley de Presupuesto 2026 vinculados a esa cartera.

“¿Dónde está Fede?”, arrancó con ácido sarcasmo la legisladora kirchnerismo al tomar la palabra en la reunión de la comisión, luego de que expusieron los secretarios Alejandro Cacace (Desregulación) y Maximiliano Fariña (Transformación del Estado y Función Pública).

Con reminiscencias a los clásicos libros infantiles “¿Dónde está Wally” de la década del 90, Strada brindó su propia versión con el “¿Dónde está Fede?”, y cuestionó que Sturzenegger se haya “escondido” en este debate, designando a dos de sus funcionarios para que pusieran la cara en su lugar.

“Ya que nos estamos tuteando…Ale, Maxi…¿Dónde está Fede? Me pregunto, porque estoy preocupada por el paradero del ministro”, lanzó. 

“Una cosa era cuando lo escondían y no tenia rol, no era ministro. Pobre, lo hicieron escribir el DNU 70 y nadie sabía donde estaba. Después lo tuvieron escondido en el departamento de Recoleta corrigiendo la ley Bases. Pobre Fede”, ironizó. 

“Me dicen que solo lo sacan para ir a TN en auto con vidrio polarizado. El otro día como encima la chocó toda no lo sacan más”, siguió. 

También Strada fustigó a Sturzenegger por utilizar constantemente las redes sociales para tuitear contra el kirchnerismo.

Yo quiero saber dónde esta Fede, estoy hablando del ministro Sturzenegger, porque se encarga de hablar del DNU 70, de la ley Bases, de toda la desregulación pero los mandó a ustedes”, dijo dirigiéndose a Cacace y Fariña.

Me dicen que nos está viendo por Youtube. Me llegó el dato. Así que le mandamos un saludo, espero que esté bien. Espero que salga a la calle, que vea la luz del solMe dicen que esta todo el día en Twitter además, obsesionado con tuitear todo el día contra el kirchnerismo”, cerró.

Luego de plantear una serie de preguntas dirigidas a los funcionarios, volvió a la carga con el mismo estilo mordaz: “Una pena que no esté Fede acá, ¿no?”

  • “¿Dónde está Fede?”, la picante ironía de Julia Strada contra Sturzenegger

    “¿Dónde está Fede?”, la picante ironía de Julia Strada contra Sturzenegger

    Con punzante ironía, la diputada nacional de Unión por la Patria Julia Strada cargó hoy contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por no asistir a la comisión de Presupuesto y Hacienda para brindar explicaciones sobre los aspectos del proyecto de ley de Presupuesto 2026 vinculados a esa cartera. “¿Dónde está Fede?”, arrancó con ácido…

  • Raúl Jalil inició agenda en el Oeste con visita a obras en Santa María

    Raúl Jalil inició agenda en el Oeste con visita a obras en Santa María

    Este martes, el gobernador Raúl Jalil visitó el departamento Santa María, donde junto a la intendenta Erica Inga y el dirigente Juan Pablo Sánchez, desplegó una intensa agenda de actividades y supervisó distintas obras que avanzan en el departamento. En el barrio Norte de la ciudad, las autoridades recorrieron los trabajos de refacción y puesta…

  • Catamarca: iniciaron juicios por jurados en Capital y Tinogasta

    Catamarca: iniciaron juicios por jurados en Capital y Tinogasta

    Durante esta jornada iniciaron dos debates bajo el sistema de jurado popular en los que los imputados son acusados de delitos contra la integridad sexual. En la sala de la Oficina de Gestión de Audiencias de la Capital un hombre responde por dos hechos de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo continuado en…

  • Desde el alto el fuego, los camiones con ayuda humanitaria que entraron a Gaza no cubren ni siquiera las necesidades mínimas

    Desde el alto el fuego, los camiones con ayuda humanitaria que entraron a Gaza no cubren ni siquiera las necesidades mínimas

    La oficina de prensa de Hamás informó este martes que solo 980 camiones con ayuda humanitaria ingresaron a la Franja de Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego el 10 de octubre pasado, muy por debajo de los 6.600 previstos. En un comunicado de prensa, la oficina indicó que los convoys incluían 14 camiones con gas para cocinar…

  • Catamarca: detienen a un joven por pegarle a su pareja embarazada

    Catamarca: detienen a un joven por pegarle a su pareja embarazada

    Hoy, a las 02:50, a solicitud de SAE-911, personal de la Comisaría Cuarta se constituyó en inmediaciones a la avenida Gdor. Felipe Figueroa, entre Presidente Arturo Illia y calle Gdor. Dr. Julio Herrera, donde aprehendió a un sujeto de 28 años de edad, en virtud que, momentos antes, habría agredido físicamente a su pareja, una mujer de 30 años, quien estaría cursando un…

  • La Cámara Nacional Electoral ordenó que los resultados electorales se informen por distritos

    La Cámara Nacional Electoral ordenó que los resultados electorales se informen por distritos

    La Cámara Nacional Electoral (CNE) ordenó hoy que los resultados de las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo 26 octubre se informen por distritos, desechando así la aspiración del Gobierno de aglutinarlos en un conteo nacional, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas. El fallo fue emitido por los jueces Alberto Dalla Vía, Daniel Bejas…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3