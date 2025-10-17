Donald Trump: “Si Hamas continúa matando gente en Gaza, no tendremos más remedio que entrar y matarlos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió hoy jueves que si Hamás sigue “asesinando gente” en Gaza, “no tendremos más opción que entrar y matarlos”, lo que marca una fuerte escalada de su retórica contra el grupo islamista mientras intenta mantener un alto el fuego en su conflicto con Israel.

La amenaza –apenas tres días después de la firma del acuerdo en Medio Oriente– se produjo en medio de informes de que combatientes de Hamas utilizaron la tregua para reafirmar rápida y violentamente el control sobre la Franja de Gaza, atacando a palestinos que, según ellos, colaboraron con las fuerzas israelíes durante la guerra.

“Si Hamás continúa matando gente en Gaza, lo cual no estaba en el acuerdo, no tendremos más remedio que entrar y matarlos”, escribió Trump en una publicación en Truth Social. “Gracias por su atención a este asunto”, reportó la cadena CNN.

Hasta el momento, Trump ha minimizado la posibilidad de que las fuerzas estadounidenses tengan que participar en las operaciones de mantenimiento de la paz mientras los negociadores intentan avanzar hacia un fin permanente de la guerra.

“No necesitaremos al ejército estadounidense”, declaró Trump a la prensa el miércoles. “Ayudaremos a Israel”.

Sin embargo, su advertencia representó un cambio abrupto respecto a su tono mucho más optimista inmediatamente después del acuerdo de alto el fuego, que anunció por primera vez la semana pasada. En un momento dado, declaró que la guerra estaba prácticamente “terminada”.

Trump también había restado importancia a los primeros informes de que Hamás estaba tomando medidas enérgicas contra las llamadas pandillas en territorio palestino, incluso cuando surgieron imágenes de una aparente ejecución pública.

“Eliminaron a un par de pandillas muy malas”, dijo Trump el martes. “Y, para ser honesto, eso no me molestó mucho. No pasa nada”.

Sin embargo, durante las últimas 24 horas, Trump sugirió en un lenguaje cada vez más severo que podría permitir que Israel reanude la lucha si Hamás no cumple con su parte del acuerdo, y el miércoles le dijo a Jake Tapper de CNN que la guerra se reiniciaría “tan pronto como yo diga la palabra”.

Israel ya ha acusado a Hamás de romper el acuerdo debido al lenta devolución de los rehenes fallecidos. Y aunque Trump inicialmente expresó ambivalencia hacia los ataques de Hamás contra los palestinos tras el alto el fuego, también advirtió que el grupo tendría que desarmarse o “los desarmaremos”.