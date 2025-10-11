Donald Trump habló con Machado y le agradeció que le dedicara el Nobel: “Necesitan mucha ayuda en Venezuela, es un desastre”

La líder opositora venezolana María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, anunció este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes durante una comparecencia en la Casa Blanca que la líder opositora venezolana María Corina Machado fue “muy amable” al dedicarle el Premio Nobel de la Paz que ella recibió y al que él también aspiraba.

“La persona que recibió el Premio Nobel hoy me llamó y me dijo: ‘Estoy aceptando esto en tu honor porque realmente te lo merecías’. Fue una cosa muy amable de su parte”, dijo Trump ante periodistas en la Casa Blanca y añadió entre risas que no le solicitó el galardón: “No le dije ‘dámelo a mí’”.

Según Trump, se ha mantenido ayudando a Machado “en todo momento”, señalando que la situación en Venezuela es “un desastre” y que la oposición “necesita mucha ayuda”.

Durante su comparecencia, Trump aseguró que ha logrado poner fin a un total de ocho guerras, incluyendo la de Gaza, después de que Israel y el grupo terrorista Hamas accedieran a un alto el fuego y liberaran rehenes en concordancia con su plan de paz presentado un día antes de la decisión del Comité Noruego del Nobel. “Estoy feliz porque salvé millones de vidas, muchos millones de vidas”, expresó el mandatario. Entre los conflictos que Trump afirma haber resuelto se encuentran, además de Gaza, los de Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán.