Dolor en Radio TV Valle Viejo: el joven que murió al volcar con un auto en Capayán, es hijo de nuestro compañero Gustavo Fuentes

El trágico accidente vial se cobró la vida de un joven conductor este domingo por la mañana en la provincia de Catamarca, alrededor de las 7:25 horas sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura del kilómetro 517, en las inmediaciones de la localidad de Chumbicha, Departamento Capayán.

La víctima fue identificada como Lucas Germán Fuentes, de 31 años, quien circulaba a bordo de un Volkswagen Gol de color gris. Lucas, es hijo de nuestro compañero de trabajo, Gustavo Fuentes, corresponsal de Radio TV Valle Viejo en Capayán.

Por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, se despistó y terminó volcando a un costado de la banquina. Fuentes sufrió graves lesiones como consecuencia del fuerte impacto, lo que provocó su muerte en el acto, según confirmaron fuentes policiales presentes en el lugar. A esta hora se realiza la operación autopsia.

Todos los integrantes de Radio TV Valle Viejo, lamentamos profundamente esta terrible pérdida de nuestro compañero Gustavo, deseando consuelo para tanto dolor. Brille para Lucas la luz que no tiene fin.