Docentes universitarios rechazaron el aumento de 7,5 y continuarán con las medidas de fuerza

La CONADU Histórica emitió un comunicado en el que analiza el incremento de haberes anunciado ayer miércoles: “El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Capital Humano está lejos de ofrecer una respuesta satisfactoria a los reclamos de los trabajadores de las universidades nacionales. El anuncio realizado en redes sociales de un incremento salarial del 7,5% entre los meses de septiembre y noviembre, más un bono excepcional de $25.000 es absolutamente insuficiente”, señala el texto.

Indica que “la pérdida salarial de nuestro sector es del 38,7 % puesto que desde mayo de 2025 el gobierno nacional congeló nuestro salario – 0% de incremento en junio y julio – consolidando así la pérdida del poder adquisitivo. Lejos, pues, de recuperar el salario seguimos perdiendo frente a la inflación. Ese bono insignificante ($ 25.000 para la dedicación exclusiva) no merece ni siquiera mención”.

Sostiene que “el 3,95 % impuesto para agosto no compensa ni siquiera la inflación de los 3 meses anteriores puesto que no tuvimos incrementos en junio y julio frente a los índices del 1,6% de junio; 1,9 % de julio y, todo indica, una inflación creciente para agosto”.

El gremio rechazó que el incremento se haya realizado por decreto, sin convocar a paritarias y consideró que se trata de un anuncio engañosos en medio de la alta adhesión al paro nacional en las universidades.

“La CONADU Histórica, frente a este nuevo atropello, ratifica la continuidad de su plan de lucha por nuestros salarios y presupuesto universitario”, remarca.

  • Esteban Bullrich rechazó el acuerdo del PRO con La Libertad Avanza

    Esteban Bullrich rechazó el acuerdo del PRO con La Libertad Avanza

    Esteban Bullrich, ex senador y referente del PRO, rechazó el acuerdo electoral entre su partido y La Libertad Avanza (LLA), liderada por el presidente Javier Milei. Desde sus redes sociales, Bullrichmarcó distancia con la actual conducción partidaria y sostuvo: “Teníamos la humildad de saber que en democracia el principal objetivo debe ser el de alcanzar acuerdos. El PRO que…

  • Catamarca: el Quirófano móvil municipal de Capital ya castró más de 30.000 animales

    Catamarca: el Quirófano móvil municipal de Capital ya castró más de 30.000 animales

    El Centro de Esterilización y Control Poblacional de Fauna Urbana de la Capital de Catamarca, continúa ofreciendo castraciones, vacunaciones y desparasitación gratuitas a mascotas. Guadalupe Álvarez Cerezo, administradora del centro, informó que desde 2020 se realizaron casi 30.000 castraciones y que solo en lo que va de 2025 se concretaron 3.600 intervenciones. El quirófano móvil…

  • Detuvieron al hijo de una candidata a senadora por el robo de mercadería millonaria en un supermercado

    Detuvieron al hijo de una candidata a senadora por el robo de mercadería millonaria en un supermercado

    Por estas horas, un escándalo político acapara todas las miradas en Neuquén luego de que se hiciera público que Cristian Javier Poblete Torres, el hijo de una candidata a senadora local -Marisa Torres San Juan- fue descubierto robando mercadería valuada en millones de pesos del supermercado donde trabajaba. El hecho ocurrió el pasado domingo, cuando la…

  • Catamarca: una diputada presentó proyecto de protección laboral para municipales precarizados

    Catamarca: una diputada presentó proyecto de protección laboral para municipales precarizados

    En la sesión legislativa de ayer miércoles, tomó estado parlamentario un proyecto de Ley de la diputada Silvana Carrizo, que busca garantizar la cobertura de Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) para todas las personas que prestan servicios en los municipios bajo modalidades de contratación no permanente, como becas, pasantías o locaciones de servicios. “En…

  • Desde la cárcel y a través de una carta, el presunto asesino serial de Jujuy solicitó una reunión a solas con el fiscal

    Desde la cárcel y a través de una carta, el presunto asesino serial de Jujuy solicitó una reunión a solas con el fiscal

    Durante una conferencia de prensa realizada en la sala de prensa del Ministerio Público de la Acusación, el fiscal Regional Guillermo Beller confirmó que recibió una carta proveniente desde el penal de Gorriti. La misiva, redactada de puño y letra por el presunto asesino serial Matías Jurado, refería sus intenciones de mantener una reunión con el fiscal a solas, aunque no se…

  • Investigan a un juez por acusaciones de abuso sexual, acoso y maltrato

    Investigan a un juez por acusaciones de abuso sexual, acoso y maltrato

    El Consejo de la Magistratura avanzó hoy en la investigación contra el juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello, denunciado por abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato, manejo inadecuado de recursos públicos e incumplimiento del reglamento para la Justicia Nacional, a partir de una presentación realizada por la Asociación de Empleados y Funcionarios del…