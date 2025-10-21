Doble crimen: un hombre de 49 años mató a su expareja de 22, y a un hombre de 36

Un doble homicidio conmocionó este lunes a la ciudad de Reconquista. La policía detuvo a Hernán Imhoff, de 49 años, acusado de asesinar a su expareja, Carol Mora, de 22, y a Martín Amílcar Blanco, de 36. Los cuerpos fueron hallados tras un aviso que la madre del principal sospechoso dio a las autoridades.

De acuerdo con la investigación, Imhoff le habría confesado a su madre lo ocurrido y ella fue quien se comunicó con la policía. Cuando los agentes ingresaron a la vivienda, encontraron el cuerpo de Blanco con varios impactos de bala. Poco después, en un camino rural cercano a la vecina localidad de Avellaneda, fue hallado el cuerpo de Mora con signos de extrema violencia.

Según las primeras pericias, Mora fue asesinada dentro de la casa de Imhoff y luego trasladada en el baúl de su automóvil hasta la zona rural donde fue descartada. La víctima era madre de una nena de cuatro años y, según su familia, había sufrido episodios de acoso y violencia por parte del acusado, con quien mantenía una relación intermitente.

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron tres armas de fuego y proyectiles. En el lugar trabajaron el fiscal Sebastián Galleano, junto a sus colegas Juan Marichal y Luciana Chiavarini, y personal de la Policía de Investigaciones.

La familia de Carol relató en ReconquistaHoy que la joven estaba desaparecida desde el sábado y que, aunque no había denunciado amenazas recientes, temían por su seguridad. “Él era obsesivo, no la dejaba en paz”, contaron sus hermanas.

Imhoff permanece detenido y será imputado en las próximas horas por doble homicidio agravado. La fiscalía ordenó la realización de las autopsias y el análisis de las armas secuestradas para determinar las circunstancias del hecho.