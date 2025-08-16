Dispositivo de seguridad para hoy sábado por la 4° fecha del Campeonato Catamarqueño de Rally

La Jefatura de Policía, a través de la División Seguridad en Espectáculos Deportivos, dependiente del Departamento Operaciones Policiales, diagramó un dispositivo de seguridad en virtud de la“4° Fecha del Campeonato Catamarqueño de Rally”, que se disputará hasta mañana domingo 17 de agosto del corriente año, en los Departamentos Capital y El Alto.

Hoy sábado 16 de agosto, la Etapa N° 1

*A partir de horas 10:25, se llevarán a cabo las Pruebas Especiales N° 1, desde la localidad de Tintigasta, hasta Los Pedrazas del Dpto. El Alto.

*El mismo día, a partir de horas 11:11, se desarrollarán la Prueba Especial N° 2 desde Los Pedrazas hasta La Cumbre.

*Mientras que, a partir de horas 13:09, se llevará a cabo la Prueba Especial N° 3 en el tramo Tintigasta-Los Pedrazas.

*Luego, a horas 13:52, se desarrollará la Prueba Especial N° 4 en el tramo de Los Pedrazas-La Cumbre.

El domingo 17 de agosto, la Etapa N° 2

*A partir de horas 09:33, se llevarán a cabo las Pruebas Especiales N° 5 Estadio Bicentenario- República Dominicana.

*A partir de horas 09:56, están previstas las Pruebas Especiales N° 6, Circuito Arroyo Fariñango.

*En tanto que, a partir de horas 11:19, se llevará a cabo la Prueba Especial N° 7, en el Estadio Bicentenario- República Dominicana.

*También, a horas 11:42, se desarrollará la Prueba Especial N° 8, en el Circuito Fariñango.

*Luego a partir de horas 13:05, se llevará a cabo la Prueba Especial N° 9, en el Estadio Bicentenario-República Dominicana.

*Finalmente y a partir de horas 13:28, se llevará a cabo la Prueba Especial N° 10, en el Circuito Fariñango

Por otra parte el domingo 17 de agosto y en tal sentido, personal de Tránsito Municipal y de la Guardia Urbana interrumpirá el tránsito vehicular en las siguientes arterias:

* Avenidas Gobernador Arnoldo Aníbal Castillo y Fiesta del Poncho.

* Av. Ramón Recalde y calle María Varela de V.

* Avenidas Padre Santiago Sonzini y Fiesta del Poncho.

* Avenidas Autonomía de Catamarca y Padre Santiago Sonzini (Rotonda evitando el paso hacia zona del Estadio).

* Avenidas Autonomía de Catamarca y Gob. Arnoldo Aníbal Castillo (Rotonda evitando el paso hacia el Estadio).

* Avenidas México y Gob. Arnoldo Aníbal Castillo (Rotonda evitando el paso a la zona de los boliches del Alto Fariñango).

* Calle interna del Parque Adán Quiroga, detrás del boliche Veer.

* Avenidas Gob. Arnoldo Aníbal Castillo y Fiesta del Poncho.

* Av. Gob. Arnoldo Aníbal Castillo, a la altura del Club Hípico.

* Av. Los Terebintos y América Latina

Se recomienda al público en general, evitar en lo posible transitar por la avenida Autonomía de Catamarca frente el Estadio Bicentenario, en cercanías al Arroyo Fariñango y avenida Gobernador Arnoldo Aníbal Castillo (zona de boliches), hasta el domingo 17/08/2.025.

Asimismo, se informa que hoy sábado 16/08/2.025 desde horas 08:00 hasta horas 16:00, se deberá transitar con mucha precaución en la Cuesta El Portezuelo, Departamento Valle Viejo, dado que transitarán los vehículos de carrera y sus respectivos auxilios.