Discutieron por una gallina: 20 años de prisión al asesino de Jeremías Fredes

Brandon Tomás Ledesma fue condenado a 20 años de prisión por la Justicia de Mar del Plata tras haber asesinado a Jeremías Fredes, en enero de 2023, en el barrio El Progreso en medio de una discusión por una gallina.

La condena la dictaron los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Paula Soulé, quienes declararon a Ledesma culpable del delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” pero descartaron el agravante de alevosía solicitado por la fiscal Romina Díaz. La defensa de Ledesma apelará la condena debido a que la considera excesiva.

Por su parte, la fiscalía probó que Ledesma fue el autor del disparo que provocó la muerte de Fredes, quien falleció una semana después del hecho que sucedió cerca de las 19.30 horas del 8 de enero de 2023, sobre la calle Juana Manso al 1200, en el barrio marplatense de El Progreso.

La discusión comenzó por el robo de una gallina del patio de una vivienda, de la cual su dueño se dirigió a donde estaba Ledesma para reclamar su devolución. Allí se generó una pelea entre ambos y Jeremías Fredes apoyó al denunciante, mientras que Ledesma se alineó con el grupo acusado de robar la gallina.

Según atestiguaron personas que vieron los hechos, los allegados a Ledesma ingresaron a su vivienda y se armaron para atacar al grupo del denunciante del robo. En ese contexto, Ledesma tomó un arma de fuego y disparó contra Fredes, hiriéndolo primero en las piernas.

Fredes intentó huir pero el agresor le efectuó otro disparo por la espalda, que resultó mortal. Ledesma permaneció prófugo durante seis meses hasta que fue detenido el 28 de junio de 2023.