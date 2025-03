Dirigente social jujeño denuncia persecución: fue a hacer un trámite y lo detuvieron

Luego de los disturbios en la Legislatura, en junio de 2023, varios dirigentes sociales fueron imputados pero la causa a casi dos años no avanza. Los protagonistas insisten en que el caso está armado y fueron contundentes al señalar: “no pueden avanzar porque las casusas son muy truchas”.

En este contexto, vienen exponiendo que sufren de episodios de persecución y hostigamiento policial.

Un claro ejemplo de ello es lo que le sucedió a Miguel Ramos de ATD y la Biblioteca Niños Pájaros el pasado viernes 21 de marzo.

El protagonista del polémico episodio contó a Radio 2, de Jujuy, lo que le tocó vivir: “El viernes se escribió una página más en esta sistemática persecución policita que sufrimos los dirigentes sociales por el solo hecho de pararnos contra las políticas de estos gobiernos. En este caos tiene que ver con el denominado jujeñazo de junio de 2023, donde todo un pueblo salió a manifestarse contra esa constitución que fue metida a balazos, literalmente porque hubo represiones para meter esa reforma que garantiza el saqueo contra los trabajadores. Por eso hemos quedado imputadas 19 personas y yo soy uno de ellos de los que iría a juicio pero la causa está en impasse, pero no significa que la persecución política no continúe”.

“El viernes 21 me pasó lo mismo que en febrero de 2024, de dirigirme al vecino país de Bolivia y me detienen diciendo que tengo pedido de captura. Eso no es verdad cuando en junio de 2023 cuando me imputan, me puse a derecho y dejaba de tener vigencia el pedido de captura y Gendarmería decía que no tenía conocimiento porque el MPA no había mandado nada, tuve que pasar 8 horas esperando que se solucione y este año me pasó la misma situación, otra vez tuve que estar detenido y se aclaró la situación, ahora fui a hacer un trámite de planilla prontuarial y se repite todo, algo que vengo viviendo hace tiempo”, relató.

El dirigente añadió además: “El fiscal Diego Funes es el que está detrás de todo esto es el mismo que le armó causas a mi hija Natalia Funes por supuestas amenazas al gobernador, ellos si quieren sos narco porque arma causas. Lo que debería hacer es dictar un oficio que deje sin efecto ese comparendo contra mi persona y no lo hace, entonces hay hostigamiento contra mi persona porque no puede ser que por tercera vez ocurra por error. Es una decisión política, totalmente”.