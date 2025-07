Diputados provinciales de Catamarca respaldaron a los Gobernadores en el reclamo a Nación por fondos retenidos

Con el acompañamiento de la mayoría, Diputados aprobó una declaración política en respaldo a los Gobernadores en el reclamo por la retención de fondos y otros recursos que, por ley, corresponden a las provincias. La iniciativa, impulsada por el bloque del Frente de Todos y que tomó forma final tras un cuarto intermedio, manifiesta “la profunda preocupación y rechazo ante los fondos adeudados por parte del Gobierno Nacional” y expresa el ”total respaldo a las gestiones, reclamos y planteos llevados adelante por los gobernadores a fin de modificar la distribución del impuesto a los combustibles líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), incrementando la distribución de fondos a las provincias”.

Durante el tratamiento sobre tablas, la diputada María Argerich (FT) explicó que el reclamo de los mandatarios provinciales apunta a dos cuestiones: por un lado, el manejo del ATN, que según la ley representa el 1% del total de la masa coparticipable y cuya distribución está siendo subejecutada por el Gobierno nacional; por otro lado, la necesidad de modificar el esquema de distribución del impuesto a los combustibles líquidos, cuyos fondos actualmente están siendo desviados o subutilizados. “La propuesta de los gobernadores no es discrecional. Lo que plantean es que los recursos que deben destinarse a situaciones de emergencia no están siendo ejecutados, como en el caso de los fideicomisos de infraestructura hídrica o de transporte, que hoy no financian ni obras ni rutas federales”, remarcó Argerich.

Además, detalló que en 2024 estos fondos recaudaron más de 2.500 billones de pesos, pero con una marcada subejecución: “El 79% iba destinado a fideicomisos que hoy no tienen ejecución. Lo que se solicita es que esos fondos se redirijan a las provincias con un criterio de coparticipación”, indicó. Desde la oposición, Tiago Puente (UCR) anticipó que no iba a acompañar ya que se “pretende disfrazar una defensa del federalismo, cuando en realidad es una maniobra del oficialismo para culpar al Gobierno nacional de los errores propios”. Por su parte, Adrián Brizuela (La Libertad Avanza), quien también anticipó la negativa del bloque que preside, esgrimió que “las provincias no han acompañado el ajuste; algunas, como Catamarca, hasta han incrementado el gasto público. Por un lado lloran miseria, pero por el otro tiran manteca al techo”.

En contraste, el diputado Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) defendió la necesidad de pronunciamiento institucional. “Hay un mandato constitucional que nos obliga a representar al pueblo catamarqueño y defender sus recursos. Por eso, más allá de las diferencias políticas, tengo que estar de ese lado” dijo para aclarar que también les pedía al oficialismo una “autocrítica: no conviertan este tema en una puesta en escena electoral”. La presidenta del bloque radical, Silvana Carrizo, señaló que el espacio “no venimos a defender al Gobierno nacional, del cual no formamos parte. Defendemos a Catamarca con seriedad y fundamentos. Propusimos que los fondos eventualmente recuperados se destinen a recomponer salarios y que se convoque a la mesa paritaria. Estamos dando nuestra posición y también buscamos consensos”.

Tras un cuarto intermedio, los bloques acordaron un texto modificado que fue finalmente aprobado por amplia mayoría ya que, al momento de la votación, se retiraron del recinto de La Libertad Avanza y el PRO. En la versión definitiva, Diputados manifestó su “profunda preocupación y rechazo ante los fondos adeudados por parte del Gobierno Nacional y otros recursos que por ley corresponden a las provincias”, además de expresar el total respaldo a las gestiones y reclamos de los gobernadores. La declaración también establece que, en caso de hacerse efectiva la transferencia de los fondos en litigio, estos deberán destinarse prioritariamente a la recomposición salarial y que el Poder Ejecutivo deberá convocar de inmediato a la mesa de negociación paritaria.

Apoyo al INTA y repudio al ajuste

En la misma sesión, en una declaración conjunta impulsada por Hugo Ávila y Hernán Díaz (FT), Diputados expresó su “más enérgico respaldo” al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) por su rol en el desarrollo de la producción agropecuaria y rechazó los recortes presupuestarios, la posible venta de inmuebles y el cierre de agencias. También se exigió a la administración Nacional que no se despida personal ni se modifique el modelo de gobernanza del organismo.

Iniciativas de Ley

Por otra parte, Diputados dio media sanción al proyecto de Pablo Castro para que Catamarca adhiera a la Ley Nacional N° 27.487, que prorroga beneficios para la inversión en bosques cultivados. Se trata de un régimen de aportes no reembolsables para una actividad estratégica, pero de alto costo inicial.

Además, se dio sanción definitiva a la expropiación de un terreno baldío en la Capital para ser donado al Club Deportivo Salta Central, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva comunitaria. El proyecto fue impulsado en el Senado por Ramón Figueroa Castellanos y tuvo como miembro informante a Stella Nieva.

A propuesta de Josefina Herr (FT), se otorgó media sanción a la creación de un Programa de Alfabetización Inicial orientado a jóvenes y adultos en contextos comunitarios, con articulación entre el Ministerio de Educación y los municipios.

Reconocimientos

En tanto, Diputados distinguió a la joven artista plástica Celeste Moya, referente del arte inclusivo y de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. El proyecto fue impulsado por Natalia Ponferrada (FT).

También se reconoció a la piloto de motocross Guillermina Vega Cajal, por sus logros deportivos a nivel nacional. La propuesta fue del diputado Enrique Cesarini (PRO), quien valoró su trayectoria como un ejemplo de perseverancia para las juventudes.