Diputados peronistas de Catamarca hoy no trabajan porque ocuparán el día para visitar el Interior: los acusan de evitar debates que comprometen al Gobierno

En un comunicado difundido anoche, la Cámara de Diputados informó que “este miércoles no se llevará a cabo la sesión ordinaria correspondiente, por lo que en el día de la fecha no se convocó la reunión de Labor Parlamentaria, instancia fundamental en la que se acuerda el temario a tratar durante las sesiones del cuerpo legislativo”.

Luego, excusándose por el faltazo, los legisladores que pertenecen al oficialismo dan a conocer que “en este contexto, se informa también que diputadas y diputados del bloque del Frente de Todos desarrollarán actividades institucionales en el interior provincial, particularmente en distintas localidades del departamento Belén, donde llevarán adelante una agenda de trabajo que incluye reuniones con referentes de organizaciones de la sociedad civil y visitarán instituciones de las comunidades”.

Como si no pudieran hacerlo en otro momento, detallan que “estas acciones forman parte de una política de cercanía y diálogo permanente con la ciudadanía, que permite recoger de manera directa las demandas, inquietudes y propuestas de las distintas comunidades del territorio provincial”.

Y para finalizar el comunicado donde informan que no van a sesionar, que no van a cumplir con su trabajo, para el que fueron elegidos, que no van a presentarse en el día y hora que ellos mismo establecieron, agrega que “la Cámara sostiene su vocación de trabajo legislativo, tanto en el recinto como en el territorio, entendiendo que la tarea parlamentaria también se nutre del contacto directo con las realidades de cada región de la provincia. Escuchar, acompañar y construir junto a las y los catamarqueños es una responsabilidad que guía el accionar de las y los representantes del pueblo”.

Pero que nadie se engañe: esa misma tarea que expresan en palabras tan convincentes, podrían realizarla en cualquier día de la semana que no sea el miércoles. Es la segunda sesión frustrada en el poco tiempo que llevan del período 2015. Desde la oposición, aseguran que la ausencia de los diputados peronistas obedece a evitar el debate de temas candentes que interesan a la sociedad, pero comprometen al Ejecutivo.