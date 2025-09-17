Diputados opositores de Catamarca aseguran que “al Jalilismo no le importa recomponer el salario docente ni la transparencia en el control de los fondos públicos”

En la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, el bloque Generación del Cambio integrado por los legisladores Silvana Carrizo, Tiago Puente, Natalia Herrera y Mamerto Acuña, solicitaron que tome estado parlamentario el proyecto de ley que impulsa una recomposición salarial para los docentes provinciales, con el objetivo de frenar el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

“Los diputados de Raúl Jalil demostraron una vez más que para el gobierno de la educación no es prioridad. Prefieren mirar para otro lado mientras los docentes caen en la pobreza y nuestros niños y jóvenes ven resentida la calidad educativa”, afirmaron desde Generación del Cambio.

El proyecto de recomposición salarial docente preveía un esquema de aumento progresivo y sostenido de la inversión educativa, con metas claras y previsibilidad fiscal. “Se trata de un proyecto, con medidas concretas que hubiesen significado mejores salarios, más calidad en las aulas y un futuro más justo para los niños, niñas y adolescentes catamarqueños”, señaló la diputada Silvana Carrizo.

Posteriormente, el diputado Tiago Puente solicitó el tratamiento sobre tablas de otro proyecto clave: la creación de un ente de control de transferencia de fondos públicos, un organismo independiente destinado a garantizar la transparencia y el uso correcto de los recursos estatales.

“El jalilismo se niega a rendir cuentas. Rechazaron un ente de control que hubiese permitido saber cómo se gastan los fondos públicos, quién los recibe y con qué finalidad. Prefieren mantener la discrecionalidad y el manejo opaco del dinero de todos los catamarqueños”, criticó Puente.

La iniciativa buscaba establecer un marco de control y fiscalización con criterios técnicos, profesionales y transparentes, de modo de reducir el margen para la corrupción, el clientelismo y el despilfarro. Sin embargo, también fue bloqueada por la mayoría oficialista.

Finalmente, desde el bloque Generación del Cambio remarcaron que ambos proyectos apuntaban a dos demandas urgentes de la sociedad catamarqueña: salarios docentes dignos y un Estado que brinde explicaciones sobre cómo administra el dinero de la gente.

“Mientras los docentes siguen perdiendo poder adquisitivo y la ciudadanía exige saber cómo se manejan los recursos públicos, el jalilismo aplica sus mayorías y en el ocultamiento de los problemas de los catamarqueños. Rechazar estas propuestas es condenar a Catamarca a seguir atrasada, con docentes desmotivados, alumnos perjudicados y recursos públicos sin control”, concluyeron los legisladores.