Diputados: la UCR y el PRO no lograron quórum y fracasó la sesión para tratar el proyecto de democracia sindical

La Cámara de Diputados convocó, para las 13 de este martes, a una sesión especial solicitada por el diputado Martín Tetaz (UCR) para debatir el proyecto de democratización sindical, que pone límites a las reelecciones en los gremios, quita la obligatoriedad de la cuota solidaria y establece el cupo femenino en las organizaciones sindicales.

Por otro lado, también se llamó a otra sesión especial para analizar la iniciativa opositora que busca rechazar el DNU 846, que le permite al ministro de Economía, Luis Caputo, renegociar la deuda en moneda extranjera sin pasar por el Congreso. Se prevé que esta discusión comience a las 15.

“El gobierno dice ganar tiempo, es razonable. ¿Está ganando tiempo el gobierno o los gremios?”, planteó el jefe del bloque UCR, Rodrigo de Loredo. Y agregó: “No hago un drama ni critico ferozmente que, en esta oportunidad, el gobierno y pese a sus firuletes, tenga un acuerdo con la CGT. Que es evidente, que basta ver el juego de las sillas, que me siento, que no me siento, que los aliados no están y cuando vale la pena siempre aparecen. No quiero ser hipócrita”.

La oposición no logró quórum y fracasó la sesión especial para tratar la ley de democracia sindical. El anuncio lo realizó el presidente de Diputados, Martín Menem. “Han pasado los 30 minutos reglamentarios y, en honor a lo que hemos hecho durante todo el año, para que no queden dudas de que siempre vamos a aplicar el reglamento, sea a favor o en contra de uno u otros partidos, ha fracaso la sesión convocada en los términos del artículo 35 del reglamento”. Minutos después, los legisladores de La Libertad Avanza presentes se retiraron del recinto y comenzaron los discursos de minoría.