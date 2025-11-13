Diputados kirchneristas de Catamarca tienen miedo de implementar la Boleta Única de Papel

Oficialismo y oposición se cruzaron este miércoles en la sesión de la Cámara de Diputados, ante la posibilidad de implementar la Boleta Única de Papel (BUP) en los comicios provinciales. La iniciativa, impulsada por distintos sectores, fue boicoteada por el peronismo, que votó en contra de su tratamiento preferencial para el 26 de noviembre.

El pedido presentado por el diputado “libertario” Tiago Puente (Generación del Cambio – UCR), solicitaba que los proyectos sobre Boleta Única fueran incluidos en el temario de esa fecha, pero la propuesta no prosperó debido a la negativa del bloque oficialista, que mantiene mayoría en la Cámara.

En su argumentación, Puente dijo: “Habiendo sido testigos de la buena experiencia de la Boleta Única en la categoría nacional en las últimas elecciones, no hay motivo ni razón para que voten en contra. Se trata de un sistema mucho más transparente, que terminaría con el clientelismo, las trampas y la manipulación del voto”. Y quizá ese haya sido el principal motivo para que el kirchnerismo catamarqueño rechazara la iniciativa.

Sin embargo, el diputado opositor tuvo indulgente, al considerar que la negativa responde a una resistencia a modernizar el sistema electoral provincial: “Mientras los catamarqueños pedimos elecciones limpias, rápidas y confiables, el kirchnerismo sigue eligiendo el capricho y la oscuridad”.