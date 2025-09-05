Diputados catamarqueños realizaron presentación formal al Ministro de Educación por Concurso de Supervisores

Los diputados provinciales Silvana Carrizo, Tiago Puente, Natalia Herrera y Mamerto Acuña realizaron en el día de la fecha un peritorio formal al Ministro de Educación, Nicolás Rodales Matienzo, mediante una presentación escrita entregada personalmente en la sede del Ministerio.

La presentación está destinada a establecer, punto por punto, las inquietudes recepcionadas por docentes de toda la provincia en relación con el proyecto de Decreto del Concurso N.º 2 de Supervisores.

Entre los aspectos observados por los legisladores se destacan:

• La exigencia inconstitucional de no tener juicios pendientes contra el Estado como requisito de admisión.

• La falta de precisión en los requisitos de formación docente para cargos de Mediación e Instrucción, solo contemplando título habilitante.

• La ausencia de una verdadera etapa de oposición que evalúe la idoneidad normativa y pedagógica de los postulantes.

• La necesidad de que los exámenes psicotécnicos sean realizados por equipos interdisciplinarios.

• La indefinición sobre la composición y funciones de los Tribunales de Evaluación y de los veedores gremiales.

• La exclusión que genera el requisito de antigüedad en cargos de gestión, dejando afuera a docentes con amplia formación y trayectoria.

Asimismo, los diputados informaron que presentarán un proyecto en la Cámara de Diputados un pedido de informe referido al funcionamiento de la Dirección de Sumario Docente y los procedimientos sumariales realizados entre 2020 y 2025, solicitando precisar quiénes intervinieron en cada caso y si se cumplieron todas las etapas procesales, garantizando la debida defensa de los docentes que fueron cesanteados.

Con esta doble acción, los legisladores ratificaron su compromiso de acompañar a los docentes y velar por la transparencia institucional, reclamando que el Gobierno provincial corrija las falencias del proyecto de concurso y que brinde explicaciones claras sobre los sumarios en curso y su legalidad.

“Queremos concursos transparentes, inclusivos y objetivos, y también que se respete el derecho de defensa de cada docente. La educación de Catamarca necesita reglas claras y justas y ser escuchados”, concluyeron.