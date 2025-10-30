Diputados catamarqueños impulsan creación de Comisión Consultiva Público-Privada para el Desarrollo Productivo

Los diputados provinciales Alicia Paz, Alejandra Pons y Luis Fadel presentaron en la Cámara de Diputados de Catamarca un proyecto de ley que propone la creación de la Comisión Consultiva Público-Privada para el Desarrollo Productivo, un espacio de diálogo institucional entre el Poder Legislativo y los representantes del sector productivo provincial, con el objetivo de fortalecer la cooperación, la competitividad de las PyMEs y la generación de empleo genuino.

Con esta presentación, cumplen el compromiso asumido durante la reunión mantenida con la Federación Económica de Catamarca (FECa) días pasados, en la que se coincidió en la necesidad de establecer canales formales de participación del sector empresarial en el diseño de políticas públicas que impactan en la economía real.

El proyecto propone una comisión consultiva y ad honorem, integrada por representantes del Poder Legislativo y de la Federación Económica de Catamarca, garantizando su independencia y evitando cualquier erogación para el Estado provincial.

“Este espacio permitirá institucionalizar el diálogo público-privado, asegurar continuidad y previsibilidad en el tratamiento de temas económicos, y construir una agenda compartida que potencie el desarrollo local”, destacaron.

La iniciativa apunta a generar una agenda de metas compartidas, promover la formalización del empleo, fortalecer el entramado productivo provincial y contribuir a la transparencia en la elaboración de políticas económicas.

Finalmente, subrayaron que el proyecto “refuerza el rol del Poder Legislativo como articulador de consensos y promotor de políticas sostenibles, con la convicción de que el desarrollo provincial debe construirse junto a quienes todos los días generan producción y trabajo en Catamarca”.