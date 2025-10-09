Diputados aprobó la interpelación de Luis Caputo para que explique el acuerdo con Estados Unidos

La Cámara de Diputados aprobó hoy jueves a la medianoche la interpelación del ministro de Economía, Luis Caputo, para que el próximo miércoles 15 de octubre a las 15 hs de explicaciones sobre las negociaciones en pos de un acuerdo financiero con los Estados Unidos.

La iniciativa se aprobó con 131 votos afirmativos, 70 negativos y una abstención.

La presentación del proyecto estuvo a cargo de su autor, Itai Hagman (Unión por la Patria), quien al dar los fundamentos de su iniciativa mostró una boleta ficticia de La Libertad Avanza con los nombres del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y de la titular del FMI, Kristalina Gueorguieva.

“No le pidan a la Justicia electoral que les reimprimen la boleta. Lo que deberían pedirle a la Justicia electoral es que les reimpriman esta boleta. Esta es la boleta de La Libertad Avanza: Scott Bessent y Kristalina Giorgeva”, señaló, e insistió: “Estos son los candidatos de ustedes para las elecicones”.

Para Hagman, “lo que están haciendo es entregando la gestión del país a funcionarios de orgasnismos y de una potencia extranjera”.

“Esta es la boleta que tienen los argentinos que quieren avalar que la gestión económica de este país está en manos de gente que no votó nadie”, remarcó el diputado opositor.

“No sabemos cuando va a volver el ministro de Economía (de Estados Unidos). No sabemos qué están negociando ni a cambio de qué. Por lo tanto, consideramos que es imprescindible que el ministro Caputo después de 22 meses de estar al frente de la cartera económica de nuestro país venga a esta cámara de Diptuados a ser interpelado por este cuerpo”, apuntó.

El referente del Frente Patria Grande le reclamó al ministro de Economía que “explique con lujo de detalle en qué consiste la asistencia financiera y qué están pidiendo los Estados Unidos a cambio de este salvataje financiero y político”.

Hagman hizo hincapié en la idea de un “salvataje político”, y aclaró que no es una interpretación de Unión por la Patria sino que el propio presidente Donald Trump se encargó de darle esa naturaleza en el tuit a través del cual confesó que “la motivación” de la ayuda económica era la reelección de Javier Milei.

“Lo dicen desembozadamente, sin disimularlo. Hay pocos precedentes de un nivel de intervencionismo semejante por lo menos a lo que hace a neustro país”, concluyó Hagman.