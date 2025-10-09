Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Diputados aprobó la interpelación de Luis Caputo para que explique el acuerdo con Estados Unidos

La Cámara de Diputados aprobó hoy jueves a la medianoche la interpelación del ministro de Economía, Luis Caputo, para que el próximo miércoles 15 de octubre a las 15 hs de explicaciones sobre las negociaciones en pos de un acuerdo financiero con los Estados Unidos.

La iniciativa se aprobó con 131 votos afirmativos, 70 negativos y una abstención.

La presentación del proyecto estuvo a cargo de su autor, Itai Hagman (Unión por la Patria), quien al dar los fundamentos de su iniciativa mostró una boleta ficticia de La Libertad Avanza con los nombres del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y de la titular del FMI, Kristalina Gueorguieva.

“No le pidan a la Justicia electoral que les reimprimen la boleta. Lo que deberían pedirle a la Justicia electoral es que les reimpriman esta boleta. Esta es la boleta de La Libertad Avanza: Scott Bessent y Kristalina Giorgeva”, señaló, e insistió: “Estos son los candidatos de ustedes para las elecicones”. 

Para Hagman, “lo que están haciendo es entregando la gestión del país a funcionarios de orgasnismos y de una potencia extranjera”. 

Esta es la boleta que tienen los argentinos que quieren avalar que la gestión económica de este país está en manos de gente que no votó nadie”, remarcó el diputado opositor. 

“No sabemos cuando va a volver el ministro de Economía (de Estados Unidos). No sabemos qué están negociando ni a cambio de qué. Por lo tanto, consideramos que es imprescindible que el ministro Caputo después de 22 meses de estar al frente de la cartera económica de nuestro país venga a esta cámara de Diptuados a ser interpelado por este cuerpo”, apuntó.

El referente del Frente Patria Grande le reclamó al ministro de Economía que “explique con lujo de detalle en qué consiste la asistencia financiera y qué están pidiendo los Estados Unidos a cambio de este salvataje financiero y político”.

Hagman hizo hincapié en la idea de un “salvataje político”, y aclaró que no es una interpretación de Unión por la Patria sino que el propio presidente Donald Trump se encargó de darle esa naturaleza en el tuit a través del cual confesó que “la motivación” de la ayuda económica era la reelección de Javier Milei.

Lo dicen desembozadamente, sin disimularlo. Hay pocos precedentes de un nivel de intervencionismo semejante por lo menos a lo que hace a neustro país”, concluyó Hagman.

  • Diputados aprobó la interpelación de Luis Caputo para que explique el acuerdo con Estados Unidos

    Diputados aprobó la interpelación de Luis Caputo para que explique el acuerdo con Estados Unidos

    La Cámara de Diputados aprobó hoy jueves a la medianoche la interpelación del ministro de Economía, Luis Caputo, para que el próximo miércoles 15 de octubre a las 15 hs de explicaciones sobre las negociaciones en pos de un acuerdo financiero con los Estados Unidos. La iniciativa se aprobó con 131 votos afirmativos, 70 negativos y una…

  • Volcó un auto en Belén: lo conducía un hijo del exintendente Ríos

    Volcó un auto en Belén: lo conducía un hijo del exintendente Ríos

    Esta noche de miércoles, se registró un siniestro vial en Ruta Nacional Nº 40, a la altura del monolito a San Expedito, Departamento Belén, donde el conductor de un automóvil salió de la calzada y terminó volcando en la banquina. El vehículo resultó con importantes daños mientras que quien iba al volante, hijo del exintendente…

  • Chocaron dos motos en Valle Viejo: tres personas hospitalizadas

    Chocaron dos motos en Valle Viejo: tres personas hospitalizadas

    En la noche de hoy, a las 21:15, en la calle José Espeche S/N°, inmediaciones al barrio 10 de Septiembre, de la localidad de Santa Rosa, Dpto. Valle Viejo, se registró un siniestro vial. Martín Rosales (41), circulaba en una motocicleta Yamaha Crypton 110 cc., en compañía de Noelia Montalván (40), y por causas que se investigan colisionó…

  • Javier Milei felicitó a Donald Trump por el acuerdo entre Israel y Hamas y pidió que le entreguen el Nobel de la Paz

    Javier Milei felicitó a Donald Trump por el acuerdo entre Israel y Hamas y pidió que le entreguen el Nobel de la Paz

    Donald Trump anunció este miércoles el inicio de un plan de intercambio de rehenes israelíes secuestrados por los terroristas de Hamas por un grupo de prisiones palestinos que fueron encacerlados por el Gobierno de Israel. En ese marco, el presidente argentino Javier Milei escribió un mensaje para destacar la incidencia del mandatario norteamericano en el flamante entendimiento y pidió que le entreguen…

  • Catamarca: detienen a un hombre por el robo de una camioneta con mercadería

    Catamarca: detienen a un hombre por el robo de una camioneta con mercadería

    Bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción de Cuarta Nominación, a cargo del Dr. Ricardo Córdoba Andreatta, numerarios de la División Investigaciones de la Policía materializaron un registro domiciliario en el barrio Antinaco, donde recuperaron potes de lácteos, postres y piezas de embutidos que tendrían relación con una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 6.…

  • La “fecha negra” de Central: coincidencia en las muertes de Russo y Palma

    La “fecha negra” de Central: coincidencia en las muertes de Russo y Palma

    El mundo Rosario Central y el fútbol argentino visten luto por la muerte de Miguel Ángel Russo, uno de los entrenadores más influyentes de la historia contemporánea. El DT campeón con el Canalla en 2023 falleció este miércoles a los 69 años y su partida conmociona a la ciudad, pero un dato escalofriante le agrega una dramática capa de significado.…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3