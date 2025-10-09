Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Diputados aprobó el pedido de la Justicia para allanar las oficinas y la casa de José Luis Espert

La cámara de diputados aprobó este miércoles una autorización pedida por la Justicia para avanzar con medidas en el marco de la investigación contra el diputado José Luis Espert, a quien se investiga por haber recibido pagos del empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico, durante su campaña presidencial de 2019.

El oficio del juzgado federal N° 2 de San Isidro ingresó a la cámara en plena sesión especial. Lo envió el juez Lino Mirabelli, por pedido de la fiscalía a cargo de Federico Domínguez, quien lleva adelante la investigación derivada de la denuncia promovida por el dirigente Juan Grabois.

El pedido de autorización que realizó la Justicia obedece a que, al ser diputado, Espert tiene fueros y goza de inmunidades especiales. Asimismo, el juez pidió que no se den a conocer los pormenores del procedimiento que se realizará, ya que la causa se encuentra bajo secreto de sumario. Difundir los detalles de las medidas podría entorpecer la investigación, explicaron en el recinto.

La ley de fueros indica que “no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara”.

El diputado José Luis Espert actualmente se encuentra de licencia, a raíz de las acusaciones en su contra por los lazos con el empresario Fred Machado. Debió primero bajarse de su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones del 26 de octubre. Luego renunció a presidir la comisión de presupuesto. Finalmente, esta mañana, cuando el cuerpo se disponía a evaluar su expulsión, presentó en pedido de licencia.

  • Volcó un auto en Belén: lo conducía un hijo del exintendente Ríos

    Volcó un auto en Belén: lo conducía un hijo del exintendente Ríos

    Esta noche de miércoles, se registró un siniestro vial en Ruta Nacional Nº 40, a la altura del monolito a San Expedito, Departamento Belén, donde el conductor de un automóvil salió de la calzada y terminó volcando en la banquina. El vehículo resultó con importantes daños mientras que quien iba al volante, hijo del exintendente…

  • Chocaron dos motos en Valle Viejo: tres personas hospitalizadas

    Chocaron dos motos en Valle Viejo: tres personas hospitalizadas

    En la noche de hoy, a las 21:15, en la calle José Espeche S/N°, inmediaciones al barrio 10 de Septiembre, de la localidad de Santa Rosa, Dpto. Valle Viejo, se registró un siniestro vial. Martín Rosales (41), circulaba en una motocicleta Yamaha Crypton 110 cc., en compañía de Noelia Montalván (40), y por causas que se investigan colisionó…

  • Javier Milei felicitó a Donald Trump por el acuerdo entre Israel y Hamas y pidió que le entreguen el Nobel de la Paz

    Javier Milei felicitó a Donald Trump por el acuerdo entre Israel y Hamas y pidió que le entreguen el Nobel de la Paz

    Donald Trump anunció este miércoles el inicio de un plan de intercambio de rehenes israelíes secuestrados por los terroristas de Hamas por un grupo de prisiones palestinos que fueron encacerlados por el Gobierno de Israel. En ese marco, el presidente argentino Javier Milei escribió un mensaje para destacar la incidencia del mandatario norteamericano en el flamante entendimiento y pidió que le entreguen…

  • Catamarca: detienen a un hombre por el robo de una camioneta con mercadería

    Catamarca: detienen a un hombre por el robo de una camioneta con mercadería

    Bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción de Cuarta Nominación, a cargo del Dr. Ricardo Córdoba Andreatta, numerarios de la División Investigaciones de la Policía materializaron un registro domiciliario en el barrio Antinaco, donde recuperaron potes de lácteos, postres y piezas de embutidos que tendrían relación con una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 6.…

  • La “fecha negra” de Central: coincidencia en las muertes de Russo y Palma

    La “fecha negra” de Central: coincidencia en las muertes de Russo y Palma

    El mundo Rosario Central y el fútbol argentino visten luto por la muerte de Miguel Ángel Russo, uno de los entrenadores más influyentes de la historia contemporánea. El DT campeón con el Canalla en 2023 falleció este miércoles a los 69 años y su partida conmociona a la ciudad, pero un dato escalofriante le agrega una dramática capa de significado.…

  • Diputados aprobó el pedido de la Justicia para allanar las oficinas y la casa de José Luis Espert

    Diputados aprobó el pedido de la Justicia para allanar las oficinas y la casa de José Luis Espert

    La cámara de diputados aprobó este miércoles una autorización pedida por la Justicia para avanzar con medidas en el marco de la investigación contra el diputado José Luis Espert, a quien se investiga por haber recibido pagos del empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico, durante su campaña presidencial de 2019. El oficio del juzgado federal N° 2…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3