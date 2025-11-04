Diputado electo de Catamarca denunció que “este gobierno está robando una banca en la Capital”

Esta martes, los dirigentes de La Libertad Avanza Silvana Carrizo, Federico Lencina, Tiago Puente, Diego Figueroa y Eleonora Sopaga, ofrecieron una conferencia de prensa para exigir la apertura de una urna electoral de la mesa 361 del Circuito 7, porque aducen que existen inconsistencias en las actas de escrutinio, que podrían modificar la distribución de bancas en el Concejo Deliberante de la Capital, donde la tercera banca correspondería al candidato David Díaz Ceballos.

El diputado provincial electo por La Libertad Avanza, Carlos Aibar Quintar, utilizó este martes sus redes sociales para insistir en la denuncia de una maniobra ilícita en el recuento de votos de las elecciones municipales en la Capital, presuntamente tendiente a quitar una banca a su espacio político.

Aibar Quintar publicó: “Cuando pensaba que en Jalilandia no podía pasar algo peor, nos sorprendemos con otro capítulo más de esta novela de terror. Según las actas de escrutinio de LLA nosotros tenemos 3 Concejales en la Capital. Advertimos durante el escrutinio definitivo las irregularidades en la mesa 361, pedimos apertura de la urna y tuvimos una total negativa por parte del tribunal electoral que hizo oído sordo a nuestros argumentos (nuestra acta habla de más votos en esa mesa). Este gobierno está robando una banca en la capital, tal vez no quisieron abrir la urna porque saben que ellos la pierden. Esto es un procedimiento totalmente irregular, desde la negativa a la apertura de urna, hasta la parcialidad de la junta vinculada con el gobierno de Raúl Jalil. Mientras la secretaria de la jueza electoral ordenaba no abrir la urna publicaba en sus redes sociales videos en contra del presidente. ¿Nos quieren hacer creer que este proceso es justo y transparente? Los resultados, a momento que estoy escribiendo esto, aún no están publicados, cuando los resultados de categorías nacionales ya se encuentran visibles. Dejen de meter la mano en las urnas, lo que está pasando es gravísimo”.