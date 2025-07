Diputado argentino de izquierda denunció “masacre y hambruna planificada” de Israel contra palestinos

El diputado Juan Carlos Giordano, esta tarde el la sesión de la Cámara se Diputados de la Nación, en medio de un fuerte debate por la política exterior del Gobierno nacional de Javier Milei, señaló que “desde Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda Unidad y en nombre también de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional, estamos orgullosos con nuestro juramento en defensa de la causa palestina y en buena hora que sean millones los que se movilizan en el mundo contra el genocidio que está provocando el Estado sionista de Israel con su máximo exponente Benjamín Netanyahu con el que se fue a abrazar de manera siniestra el presidente Milei, poniendo en peligro al pueblo argentino”.

El legislador agregó preguntó: “¿No leen los diarios que no son de izquierda? Los diarios que voy a mencionar, masacre en un reparto de comida, Israel mató a más de 150 palestinos, titulares de cabeza de página: Estados Unidos bloqueó una ayuda para Gaza, ataque a israelí a la casa de una médica donde matan a sus nueve hijos… ¡de qué estamos hablando? Estamos hablando que desde mayo, 549 niñas, niños asesinados en los centros de ayuda que montaron Estados Unidos e Israel. Y cuando los niñas niños van a buscar el plato de comida los soldados israelíes dijeron al diario que es un campo de exterminio donde los obligan a ir con ametralladoras a matarlos”.

Giordano aseguró que “estamos hablando de masacre planificada, hambruna planificada, Estado sionista de Israel, y cuando se habla de terrorismo le contesto lo que decimos en la marcha: estado sionista vos sos el terrorista. El único terrorista que tiene las bombas atómicas nucleares la tiraron contra Irán, que Irán no las tiene, entonces nosotros no nos van a callar, no nos van a hacer callar la voz por la causa palestina, exigimos la ruptura de relaciones, el alto al fuego, que ingrese la ayuda humanitaria y Palestina vencerá. El sionismo está repudiado en el mundo. Palestina libre”.