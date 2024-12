Diputada Silvana Carrizo: “El presupuesto no contempla las verdaderas prioridades del pueblo catamarqueño”

En el marco de la 28° Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de Catamarca, la legisladora provincial Silvana Carrizo expuso contundentes cuestionamientos al proyecto de ley de presupuesto 2025, dejando claro el no acompañamiento de la UCR a las iniciativa impulsada por el oficialismo.

Carrizo denunció discrecionalidad en el manejo de los recursos y falta de transparencia en áreas clave como la educación, la salud y la inversión pública.

En su intervención, Carrizo definió el presupuesto como “uno de los instrumentos más importantes para cumplir la función de gobierno”, aunque lamentó que este proyecto “no contempla las verdaderas prioridades del pueblo catamarqueño”. Señaló que el presupuesto 2024 fue elaborado con una pauta inflacionaria subestimada del 70%, lo que permitió al Ejecutivo manejar discrecionalmente $188 mil millones en excedentes, sin notificar al Legislativo sobre su destino.

“El gobernador dispuso una ley de emergencia que nunca existió, y los número y el tiempo nos dieron la razón”, declaró Carrizo.

Además, fue contundente en la crítica a la reducción de personal docente y el incumplimiento de leyes que garantizan atención integral en las escuelas a través de los gabinetes psicopedagogicos “Se redujeron 53.000 horas cátedras, y no se contempló ninguna hora para los docentes no permanentes, qué pasará con los docentes suplentes y con la atención psicológica y médica de nuestros niños?”.

En el capítulo de regalías mineras, cuestionó las proyecciones optimistas para 2025, teniendo en cuenta la caída en el precio del litio: “¿Cómo se recaudarán $17 mil millones cuando este año apenas alcanzaron el 30% de lo previsto, de los $13 mil millones solo se recaudaron 4 mil millones?”. Además, acusó al Ejecutivo de apropiarse de decisiones sobre la inversión de estos recursos, relegando las funciones legislativas que marca la Constitución Provincial.

Carrizo también denunció opacidad en los fideicomisos provinciales “La Ley de Responsabilidad Fiscal exige que el presupuesto incluya todos los gastos y recursos. En este presupuesto una vez más no se incluyó el fideicomiso de regalías, con la gravedad que fondos del endeudamiento que pretende tomar de $138 mil millones irán directamente al fideicomiso sin control efectivo.

Cargó además contra la asignación presupuestaria en infraestructura educativa: “De las 40 escuelas proyectadas para el 2024, solo se intervinieron 4; por fuera de lo proyectado en el presupuesto, se realizaron 85. Lo cierto es que en Catamarca tenemos más de 1000 escuelas. La comunidad educativa merece escuelas en condiciones”.

Silvana Carrizo hizo un análisis claro de la situación de OSEP. Denunció que el incremento desproporcionado de los aportes y órdenes de la obra social provincial (OSEP) afecta gravemente a los afiliados: “Mientras las órdenes médicas aumentaron un 142% en el año, muchos pacientes deben peregrinar para acceder a tratamientos esenciales, la atención a los pacientes transplantados se vio restringida, en gastos de médicos y sanatorios por más 46.700 millones, nos hace pensar que el afiliado no debería pagar ni un peso más cuando va a hacerse atender. Más de 700 millones se gastaron en contaduría e informática, nos están tomando el pelo”.

Además, se mostró crítica ante la falta de una política clara de promoción del empleo privado “El gobernador nos decía hace dos días que en Catamarca no hubo muchos despidos, y la Ministra de trabajo nos hablaba de más de 7000 trabajos vinculados a la minería, yo no sé en qué provincia viven, ya en marzo se registraban 1.500 despidos. El empleo en minería debe beneficiar a los catamarqueños, pero el gobierno no ejerce controles eficaces sobre estas empresas para que cumplan con el 70% de la manos de obra catamarqueña”.

En cuanto al Poder Judicial, Carrizo lamentó el recorte de $48 mil millones en el presupuesto enviado por este poder, una decisión que calificó como inconstitucional “Esto afecta gravemente el servicio de justicia que tanto se declama”.

La legisladora opositora, concluyó instando al oficialismo a reflexionar y a garantizar un presupuesto más transparente y equitativo “No podemos seguir avalando un gobierno que prioriza sus propios intereses sobre las necesidades reales del pueblo. Exigimos responsabilidad en el manejo de los recursos que pertenecen a todos los catamarqueños”.

Carrizo dejó en claro que las demandas de la oposición no son simples críticas, surgieron del análisis de la ejecución presupuestaria, por eso presentaron un dictamen para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.