Diez contra uno: una patota atacó a golpes a un adolescente en la Capital de Catamarca

Un adolescente de 17 años fue víctima de una golpiza por parte de un grupo de diez individuos cuando salió de clases en la escuela situada en Avenida Los Terebintos.

El hecho, que ocurrió el miércoles 17 alrededor de las 19:00 horas, se conoció hoy. La víctima caminaba por la mencionada avenida y al llegar a la calle La Aguada, fue sorprendido por los agresores, quienes lo atacaron a golpes de puño, y uno de los atacantes le clavó una lapicera en la espalda, provocándole una herida.

La víctima debió ser trasladada al Hospital San Juan Bautista para su asistencia mientras que la justicia investiga el ataque.