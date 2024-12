Diego Milito es el nuevo presidente de Racing

Fue una jornada histórica para Racing. Desde las ocho de la mañana, más de 15.000 socios se trasladaron hacia el Cilindro de Avellaneda para ejercer su voto entre las dos propuestas que se habían presentado: la del oficialismo, con Christian Devia como candidato de Víctor Blanco o la de la oposición, liderada por Diego Milito. Y el ídolo popular se impuso con un amplio margen para concluir con una gestión que llevaba 11 años al frente de la Academia.

El Príncipe estará acompañado junto al ex ministro de Economía Hernán Lacunza (durante el gobierno de Mauricio Macri) y Martín Ferré, discípulo de Daniel Scioli, funcionario del gobierno de Alberto Fernández y congresal del Partido Justicialista. Otro de los nombres fuertes en el proyecto es el de Sebastián Saja, quien dejó su cargo como entrenador de arqueros del Inter Miami para asumir la función en la Secretaría Técnica del club. Además, la ex Leona Delfina Merino estará a cargo de los deportes amateurs de la institución.

Los comicios marcaron una clara tendencia de 20 puntos a favor del ex futbolista. El ídolo popular que se consagró campeón en 2001 y 2014; ejerció el cargo de Director Deportivo en la temporada 2018/19 y tiene una calle con su nombre fue el elegido por los socios y socias que se presentaron en el Presidente Perón para definir el futuro del club.

“Yo no quiero un modelo presidencialista. Es lo que tenemos que combatir. Es obsoleto. Si no tenemos un equipo de trabajo, ¿a dónde vamos? Si yo no tengo al mejor en marketing, ¿a dónde voy? Si no tengo al mejor en finanzas, ¿a dónde voy? Tenemos que tener equipos de trabajo profesionales y nosotros como dirigentes bajar la visión estratégica de lo que queremos. Maximizar nuestros ingresos, marcar el rumbo, ofrecernos como órgano de control, eso es lo que hace el dirigente”, aseguró el ex futbolista que tendrá un rol determinante a partir de enero.