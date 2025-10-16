Dictaron cuatro meses de prisión preventiva para Pablo Laurta por el crimen del remisero en Entre Ríos

La justicia de Entre Ríos le dictó este jueves cuatro meses de prisión preventiva a Pablo Laurta por el crimen delremisero Martín Sebastián Palacio (49), quien desapareció a fines de la semana pasada luego de hacer un viaje para el acusado. Así lo definió la jueza de Garantías Gabriela Seró en el marco de una audiencia desarrollada durante la mañana. Según confirmaron fuentes judiciales, la magistrada hizo lugar al pedido de la fiscal Daniela Montangie, a cargo de la causa, y ordenó que el uruguayo permanezca detenido por el plazo de 120 días imputado por el homicidio criminis causa del conductor del Toyota.

Laurta, investigado también en la provincia de Córdoba por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, se había presentado el miércoles en los tribunales de Concordia y se negó a declarar ante la fiscal por el homicidio del chofer. Según aseguraron fuentes judiciales a este medio, antes de presentarse a la indagatoria en Entre Ríos, el imputado fue sometido a un examen mental obligatorio y otro médico inmediato, tal como prevé la ley para los acusados de delitos que tienen una pena mayor a 10 años.