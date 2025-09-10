Día mundial para la prevención del suicidio: “No hablar del tema no mejoró nada, las tasas siguen en aumento”

Este 10 de septiembre es el Día mundial para la prevención del suicidio. Durante un tiempo fue un tema vedado para los medios de comunicación. Se suponía que mencionarlo podía fomentar esas conductas. Sin embargo, en el último tiempo el paradigma ha cambiado radicalmente y son los profesionales de la salud mental los que indican que hablar de estos temas permite una salida positiva.

“Si yo me guio por la historia, no hablar de suicidio no mejoró nada. Las tasas siguen en aumento“, expresó en El Tres, Lucas Raspall, médico psiquiatra y psicoterapeuta. Y agregó: “Es un paradigma transversal a un montón de situaciones, empezando a hablar de las cosas que antes no se hablaba”.

“Lo importante es escuchar. A veces creemos que debería haber una herramienta más técnica y la verdad que no. La tarea es preguntar sin hacerlo de una manera que agobie, que asfixie”, sumó Raspall, también concejal rosarino.

“A veces creemos que no debemos molestar porque vemos a una persona que está mal, pero debemos dejarle claro que nos interesa saber cómo está y que tienen a alguien que los puede escuchar en cualquier momento del día. De eso se sale con acompañamiento”, cerró.

Por su parte, Soledad Rodríguez, secretaria de salud de Rosario, apuntó: “Venimos trabajando mucho en la salud mental en nuestra ciudad. Por eso tenemos un equipo preparado con profesionales que durante las 24 horas de los siete días de la semana, detrás de la llamada al 107. Ahí pueden recibir cualquier tipo de consulta, ya sea de la persona padeciente, de un familiar o amigo”.

“Esta línea no está separada de la de sección de consumo problemático, por eso trabajan juntas. Entre ambas, estamos recibiendo en promedio una 150 llamadas por mes. Cada una de las llamadas es un universo particular y le damos el tiempo que necesite cada una”, dijo la funcionaria. Y sentenció: “La problemática de salud mental y padecimientos subjetivos viene en ascenso“.

El Día Mundial para la Prevención del Suicidio es una jornada que se conmemora anualmente el 10 de septiembre desde 2003, establecido ese mismo año por la Organización Mundial de la Salud.