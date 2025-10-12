Día Mundial de la Artritis Reumatoidea: diagnóstico temprano, tratamientos innovadores y el rol clave de la comunidad médica

Especialistas adviertieron sobre la importancia de reconocer los síntomas y actuar a tiempo. La ciencia avanza, pero la participación activa de los pacientes es fundamental para cambiar el pronóstico

El salón de un hospital fue durante años el escenario recurrente en la vida de Mariana Cambiasso, donde el dolor de las articulaciones competía con la esperanza. Trece cirugías y más de tres décadas conviviendo con artritis reumatoidea no frenaron su búsqueda de alivio ni de respuestas. Como muchas personas que hoy, 12 de octubre, encuentran eco en el Día Mundial de la Artritis Reumatoidea, Cambiasso convirtió el malestar crónico en un motor para recordar que es posible alcanzar una buena calidad de vida con el abordaje adecuado.

El impacto de la artritis reumatoidea en la vida cotidiana puede ser profundo, pero los avances médicos y el compromiso de los pacientes han demostrado que es posible alcanzar una buena calidad de vida. En el marco del Día Mundial de la Artritis Reumatoidea, que se celebra cada 12 de octubre, la comunidad médica y las asociaciones de pacientes insisten en la importancia de la detección temprana y el tratamiento adecuado para controlar esta enfermedad inflamatoria crónica.

La artritis reumatoidea (AR) es una patología autoinmune de origen aún desconocido que afecta principalmente a las articulaciones, aunque puede comprometer otros órganos.

Si no se diagnostica y trata a tiempo, puede derivar en destrucción articular, discapacidad física y un deterioro significativo de la calidad de vida. A diferencia de la artrosis, la AR no es una enfermedad hereditaria, aunque los antecedentes familiares, el tabaquismo y la mala salud bucal incrementan el riesgo de desarrollarla.

Predomina en mujeres de entre 20 y 50 años, pero también puede presentarse en hombres y niños. Los síntomas suelen aparecer de forma progresiva, con dolor, rigidez matinal prolongada, hinchazón articular, fatiga y debilidad generalizada, según la Sociedad Argentina de Reumatología (SAR).

El diagnóstico de la artritis reumatoidea se basa en la evaluación clínica realizada por un reumatólogo, complementada con análisis de sangre, estudios radiológicos y ecografías. La detección precoz es fundamental, ya que permite iniciar el tratamiento antes de que se produzca daño articular irreversible.

El Dr. Gustavo Citera, jefe de la Sección Reumatología del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, subraya la importancia de no demorar la consulta médica: “La consulta temprana es fundamental: si el paciente llega a tiempo, podemos frenar el avance de la enfermedad y mejorar su pronóstico de manera significativa. Muchas veces los pacientes naturalizan el dolor o lo confunden con reuma o artrosis, y eso retrasa la atención. Ante rigidez matinal que dura más de una hora, dolor persistente en manos y pies o hinchazón en las articulaciones, no hay que esperar, hay que consultar de inmediato”, afirmó el Dr. Citera.

En los últimos años, los avances terapéuticos han permitido alcanzar tasas de remisión superiores al 60 % cuando la enfermedad se trata de manera temprana, de acuerdo con la evidencia científica publicada por Jeganova y Huizinga. La remisión implica la desaparición de los síntomas y signos durante un periodo prolongado, lo que se traduce en una mejora sustancial en la calidad de vida de los pacientes.

El abordaje actual de la artritis reumatoidea y de la artritis psoriásica —otra enfermedad inflamatoria que combina afectación articular con lesiones cutáneas asociadas a la psoriasis— incluye descanso adecuado, ejercicios de kinesiología, tratamientos sintomáticos (antiinflamatorios y corticoides en bajas dosis), medicamentos modificadores de la enfermedad y terapias biológicas. Estas últimas han representado un avance considerable para quienes no responden a los tratamientos convencionales, aunque solo pueden ser indicadas por un reumatólogo, quien define el esquema más adecuado para cada paciente, según la Sociedad Argentina de Reumatología.

El Dr. Gustavo Rodríguez Gil, jefe de la Unidad de Reumatología del Hospital Municipal “Dr. Leónidas Lucero” de Bahía Blanca y vicepresidente de la SAR, advierte sobre la importancia de reconocer la artritis psoriásica: “La artritis psoriásica a menudo es subdiagnosticada porque sus síntomas se confunden con otras enfermedades articulares o cutáneas. Esto puede retrasar la llegada al reumatólogo, lo que genera daño articular irreversible y pérdida de funcionalidad. Es clave que, tanto los médicos generalistas como los propios pacientes, estén atentos a los signos de alarma: dolor e inflamación en las articulaciones sumados a lesiones de psoriasis en la piel. Cuanto antes se llega al especialista, mejores son los resultados y evitamos la discapacidad”.

El éxito del tratamiento no depende únicamente de la medicación. El Dr. Rodríguez Gil enfatiza la necesidad de un enfoque integral: “Hoy disponemos de tratamientos innovadores y muy eficaces, pero su éxito depende de un enfoque integral y un diagnóstico temprano. No se trata solo de la medicación, sino también de adoptar hábitos saludables: dejar el cigarrillo, mantener una correcta higiene bucal, ejercitarse de forma regular y cumplir con los controles médicos. Cuando logramos que el paciente se sienta parte activa de su propio cuidado, la enfermedad deja de ser una barrera y la calidad de vida mejora de manera sustancial”, afirmó el especialista.

El lema internacional de este año, “Está en tus manos, tomá acción”, busca empoderar a los pacientes para que participen activamente en su tratamiento y adopten medidas que mejoren su bienestar.

El Dr. Citera lo resume así: “El lema de este año, ‘Está en tus manos, toma acción’, refleja lo que vemos todos los días en la práctica médica: el paciente que se involucra activamente en su tratamiento, que cumple con los controles y que se informa adecuadamente, logra mejores resultados. La artritis reumatoidea no significa dejar de lado la vida social, laboral o familiar; con el tratamiento adecuado, los pacientes pueden llevar adelante sus proyectos con plenitud”, concluyó el Dr. Citera.

“No solo es el cuerpo: también es la cabeza”

La experiencia de los pacientes ilustra el desafío diario de convivir con la enfermedad. Mariana Cambiasso, fundadora y presidenta de la Asociación Civil Argentina de Personas con Enfermedades Reumáticas (ACAPER), fue diagnosticada con artritis reumatoidea hace 33 años y ha atravesado 13 cirugías. Encontró en el stand up una vía para canalizar el dolor y brindar apoyo a otros pacientes.

“Vivir con artritis reumatoidea es convivir con una enfermedad crónica que desgasta mucho más de lo que se ve. No solo es el cuerpo: también es la cabeza. Si no estás bien emocional y mentalmente, te venís abajo enseguida. Hoy el dolor en las articulaciones puede aliviarse gracias a las medicaciones nuevas, pero la carga emocional sigue ahí”, relató Cambiasso.

La remisión es posible, como lo demuestra su caso: “No es un milagro, es la suma de la adherencia al tratamiento, y la firme decisión de que sos mucho más que un diagnóstico. Todo esto implica un esfuerzo enorme y un desgaste que desde afuera no se ve”, explicó la presidenta de ACAPER.

La asociación, que en un año de vida ya cuenta con 200 socios y presencia en todo el país, busca crear una comunidad activa y solidaria.

El Día Mundial de la Artritis Reumatoidea fue instaurado en 1996 por la Asociación Internacional de Artritis y Reumatología (ARI) con el objetivo de sensibilizar y brindar apoyo a pacientes y familiares en todo el mundo. En este contexto, la Sociedad Argentina de Reumatología celebró su 58º Congreso Argentino de Reumatología en la ciudad de Tucumán, del 8 al 11 de octubre.

El Dr. Rodríguez Gil explicó que el encuentro tuvo como objetivos principales “actualizar y compartir los avances científicos y clínicos en artritis reumatoidea, fomentar la formación continua de profesionales del área, y promover el intercambio de experiencias entre especialistas nacionales e internacionales. Además, buscamos fortalecer el compromiso con la investigación, la innovación y la mejora de la atención a pacientes con esta enfermedad en todo el país”.