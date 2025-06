Día del Periodista: ADEPA, ATA y ARPA lanzaron campaña en defensa del valor del periodismo profesional

Ignacio Malcorra, referente de Rosario Central, expresó su tristeza por la sanción impuesta a los nenes de 9 años suspendidos por Newell’s y aseguró que el castigo lo tomó por sorpresa. “Me da mucha tristeza, me pone mal por los nenes. Siempre me saqué fotos con todos, ellos estaban ahí con mi hijo, me saludaron y…