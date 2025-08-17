Radio TV Valle Viejo
Día del niño 2025: las ventas cayeron un 5,2% respecto al año pasado

Desde el sector que agrupa a la industria del juguete publicaron datos sobre las ventas de la nueva edición del evento. Destacaron el crecimiento de las operaciones vía comercio electrónico.

Las ventas de juguetes por el Día del niño 2025 registraron una caída del 5,2% respecto del año pasado, de acuerdo a datos del sector. Pese al crecimiento del comercio electrónico, que alcanzó 24%, las tiendas físicas aún mantienen el 76% del total de operaciones.

De acuerdo al informe que cada año realiza la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) para esta fecha especial, los motivos de la caída en las ventas de este año son multicausales: el clima frío, el feriado del viernes 15 y la baja afluencia a tiendas físicas, fueron algunas de las razones que impactaron en la baja de las ventas.

Día del niño 2025: caída en las ventas y aumento del comercio electrónico
Si bien las operaciones en tiendas físicas (de cercanía y grandes cadenas) concentran el 76% de las operaciones, el comercio electrónico creció 30% y alcanzó el 24% del total, aunque no logró compensar la retracción del canal presencial

En promedio, el ticket en jugueterías de cercanía fue de $13.000, mientras que en las grandes cadenas alcanzó los $38.000, con predominio de productos importados.

El sector enfrenta complicaciones por el sobrestock: entre enero y julio las importaciones de juguetes aumentaron 114% en volumen y 84% en valor, llegando a 13.752 toneladas. Además, la CAIJ advirtió sobre riesgos de seguridad infantil ante la flexibilización de controles y el ingreso de productos a valores inferiores a u$s3 por kilo.

“El juego debe ser sin riesgos. La seguridad de la niñez tiene jerarquía constitucional en Argentina”, señaló el presidente de la cámara, Matías Furió, quien adelantó que denunciarán a importadores que presenten documentación falsa.

La entidad también anunció el lanzamiento del Observatorio Argentino de Juguetes, que fiscalizará el cumplimiento de normas de seguridad en comercios y plataformas, otorgará el sello “Juguete Seguro” y trabajará con pediatras en la detección de riesgos emergentes.

Entre las tendencias de este año se destacaron los juguetes didácticos y de primera infancia, el auge de los juegos de mesa, los peluches de capibaras y el fenómeno viral del coleccionable “Labubu”, que agotó stock gracias a su difusión en redes sociales.

La industria nacional, integrada por unas 180 pymes que emplean a más de 8.000 personas, opera al 50% de su capacidad y reclama una reducción de impuestos y costos logísticos para competir frente al avance de las importaciones.

