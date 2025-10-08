Día del Estudiante Solidario: ¿por qué se conmemora hoy, 8 de octubre?

Cada 8 de octubre en Argentina se conmemora el Día del Estudiante Solidario, una fecha marcada por la memoria y el compromiso social. Esta jornada busca recordar el espíritu solidario de un grupo de jóvenes del Colegio Ecos que, en 2006, perdieron la vida en un accidente de tránsito. La tragedia conmocionó al país y dejó una huella imborrable en la conciencia colectiva, impulsando campañas de concientización sobre seguridad vial y motivando a que se celebre este día como un homenaje al valor de la solidaridad y la prevención.

Por qué se conmemora hoy el Día del Estudiante Solidario

Ese día, en 2006, una delegación del colegio Ecos regresaba de la provincia de Chaco luego de realizar actividades solidarias cuando el colectivo en el que viajaban fue embestido por un camión. La fecha fue incorporada al calendario académico por el Ministerio de Educación de la Nación en 2007, con el objetivo de recordar a las víctimas y promover la reflexión y la solidaridad entre estudiantes y docentes a lo largo de todo el país.

La Tragedia del Colegio Ecos

El 8 de octubre de 2006, los estudiantes volvían de un viaje solidario realizado a la Escuela N° 375 de El Paraisal, en Chaco, un lugar apadrinado por la institución desde 1994. Durante su trayecto de regreso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el micro en el que viajaban fue impactado por un camión en la Ruta Nacional 11, en la provincia de Santa Fe. La colisión tuvo consecuencias fatales: murieron 12 personas, entre ellas 9 estudiantes y una docente del colegio, así como el conductor y el acompañante del camión.

Las investigaciones posteriores revelaron que la tragedia podría haberse evitado. Las pericias determinaron que el conductor del micro no estaba capacitado para manejar en esas circunstancias, y que el camionero que causó el accidente estaba alcoholizado. Este hecho devastador motivó a familiares y amigos de las víctimas a organizarse para exigir que la seguridad vial se convierta en una política de Estado. Así nació la ONG Conduciendo a Conciencia, cuyo objetivo principal es reflexionar sobre la seguridad vial y promover la solidaridad, en memoria de las víctimas del Colegio Ecos.

La solidaridad y la conciencia vial serán los ejes centrales de dos conciertos que se realizarán este 8 y 9 de octubre, como parte de la conmemoración de este día. El evento, organizado por la asociación Conduciendo a Conciencia desde 2007, contará este año con la participación de artistas reconocidos como León Gieco y Los Tipitos, junto a otros músicos invitados: Ligia Piro, Vale Acevedo, Joana Gieco y Alejo León, Maggie Cullen, David Tagger y Sandra Vázquez.

A través del título de “Solidaridad en voz alta”, estos recitales buscan mantener vivo el legado de los estudiantes y transmitir un mensaje de solidaridad que se aprende y se replica. Conduciendo a Conciencia se creó con el objetivo de generar conciencia sobre la seguridad vial y mantener el espíritu de acciones solidarias como las que realizaron los alumnos del Colegio Ecos en Chaco.

Desde entonces, la iniciativa ha crecido con el apoyo de músicos como León Gieco, quien, desde el primer recital en 2007 en la Escuela N° 375 de El Paraisal, ha colaborado en difundir el mensaje de la importancia de cuidar la vida y ayudar a los demás, un valor que se refleja en la canción “8 de octubre”, compuesta junto a Luis Alberto Spinetta.