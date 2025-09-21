Día del Estudiante: ¿por qué se celebra el 21 de septiembre?

Suele relacionarse la fecha del Día del Estudiante con el comienzo de la primavera, aunque en rigor es sólo una coincidencia. El motivo de la celebración nada tiene que ver con la estación vinculada con la proliferación de las endorfinas, si no con que un 21 de septiembre de 1888 repatriaron los restos de Domingo Faustino Sarmiento, quien había fallecido diez días antes en Asunción, Paraguay.

La iniciativa surgió unos años después de parte del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. En 1902, Salvador Debenedetti, por entonces presidente del espacio de jóvenes alumnos, realizó la propuesta entre sus pares para que se homenajeara al “Padre del aula” y las autoridades de la casa de estudios la aprobaron.

Al principio, se celebraba sólo en Filosofía y Letras, con actos en los que se sucedían diversos oradores que destacaban el legado de Sarmiento y la labor de los alumnos. Luego, con el paso de los años, el festejo se expandió al resto de las facultades y, más adelante, trascendió el ámbito académico. Incluso en la década del 20, Francisco García Jiménez, Ernesto Galeano y Carlos Guastavino crearon la “Canción del Estudiante”.

Durante su presidencia (1868-1874), Sarmiento impulsó la Ley de Subvenciones de 1871 -que asignaba a la educación pública las herencias sin sucesión directa y un octavo de las ventas de tierras públicas-, garantizó los fondos para la creación de nuevas escuelas y la compra de materiales y libros. Durante su mandato, se fundaron unas 800 escuelas y la población escolar se elevó de 30 000 a 110 000 alumnos.