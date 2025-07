Di María fue presentado en Rosario Central

Ángel Di María fue presentado en sociedad como nuevo futbolista de Rosario Central en una conferencia de prensa que tuvo lugar este lunes en el estadio Gigante de Arroyito, en medio de la enorme expectativa e ilusión que genera su regreso a la ciudad y al fútbol argentino. Bajo una profunda emoción y con lágrimas en los ojos durante varios momentos, Fideo entregó sus primeras sensaciones sobre su histórico retorno a casa. “Salir campeón con Central es lo único que me falta. El sueño de volver estaba y lo cumplí, el siguiente es intentar ser campeón, es mi deseo y el de mi familia”, dijo Angelito.

Para su debut, lo más esperado, habrá que aguardar, por lo menos, hasta el próximo sábado, aunque todavía no confirmaron su presencia en la primera fecha ante Godoy Cruz. “Eso hay que preguntarle a Ariel (Holan, el técnico), si voy a estar o no, yo me siento bien y estoy contento de volver a entrenar. Los días de vacaciones fueron pocos, pero para mí fueron muchos por la ansiedad. Lo del sábado va a ser algo muy lindo, si me toca jugar es decisión del técnico”

El pasado 29 de mayo, y después de jugar el Mundial de Clubes en Estados Unidos con el Benfica, Fideo responderá las preguntas de los periodistas acreditados en el salón Centenario y luego pisará al césped del Gigante. Más temprano, por la mañana, ya entrenó junto al resto del plantel en el predio de Arroyo Seco bajo las órdenes del técnico Ariel Holan.

El equipo portugués quedó eliminado en los octavos de final del Mundial, pero el retorno del jugador campeón del mundo y bicampeón de América con la selección argentina no fue inmediato. Primero gozó de unos días de vacaciones en Miami junto a su familia –su esposa Jorgelina y las hijas de la pareja, Mía y Pía– y algunos amigos, como su compañero en las Águilas y en la Scaloneta, Nicolás Otamendi.