Detuvieron en Catamarca a un joven “ratero” que había robado dos vasos en un comercio

Hoy, a las 19:00, en la calle Zurita, entre Salta y peatonal Rivadavia, personal del Comando de Operaciones Preventivas (COP) aprehendió a un joven de apellido Lobos (28), debido a que fue sindicado como el presunto autor de haber cometido un ilícito en un local comercial de la zona, propiedad de una persona del sexo masculino mayor de edad.

Es dable hacer mención que, al realizarle un palpado superficial, los policías encontraron entre sus prendas de vestir dos (02) vasos de vidrio, que fueron recuperados y quedaron en calidad de secuestro, por lo que finalmente el aprehendido fue trasladado a la Seccional Primera, que por jurisdicción corresponde, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, en tanto que se invitó al damnificado a denunciar el hecho en el Precinto Judicial N° 1.