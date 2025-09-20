Detuvieron en Catamarca a tres personas por un hecho de violencia de género

A las 05:45 de la madrugada de hoy, por solicitud del SAE-911, personal de la Comisaría Décima llegó hasta inmediaciones del puente de la avenida Juan Chelemín, donde aprehendió a un joven de 22 años de edad, quien habría agredido físicamente a su pareja, una mujer de 38 años.

En el lugar, los policías hicieron lo propio con dos personas del sexo masculino de apellidos Toranzo (38) y Salazar (30), en virtud que habrían agredido físicamente al presunto autor del hecho.

Finalmente, los aprehendidos fueron alojados en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur, desde donde se indicaron las medidas a seguir.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género, pueden comunicarse a la línea gratuita 144 o al 911. La llamada es anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.