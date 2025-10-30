Detuvieron en Catamarca a dos jóvenes que habían golpeado a una mujer

Anoche, a las 20:30, en la calle Tucumán, entre Zurita y Avenida Güemes, numerarios del Comando de Operaciones Preventivas (COP) aprehendieron a dos personas del sexo masculino, ambos de 21 años de edad, quienes momentos antes, fueron sindicadas como las presuntas autoras de haber agredido físicamente a una joven de 29 años, a quien se la invitó a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 1.

Por lo acontecido, los aprehendidos fueron trasladados y alojados en la Comisaría Primera, que corresponde por jurisdicción, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.