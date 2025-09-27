Detuvieron en Bolivia a un quinto sospechoso por el triple crimen narco en Florencio Varela

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informó este viernes que detuvieron a un quinto sospechoso, de nacionalidad boliviana, por el triple femicidio de Florencio Varela. Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, quien se encontraba en la ciudad de Villazón, Bolivia, cerca de la frontera con nuestro país.

De momento, Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad de la Nación, reveló en diálogo con TN que el detenido es propietario de uno de los vehículos vinculados a los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. Presuntamente, una Volkswagen Fox que le hizo de apoyo a la Chevrolet Trucker en la que trasladaron a las víctimas desde La Matanza hacia Florencio Varela.

La detención contó con la participación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, que a través del fiscal Dr. Alberto Mendivil y la Brigada de Investigaciones de La Quiaca llevó adelante intensas tareas investigativas que permitieron la localización y la captura de Sotacuro, quien era intensamente buscado.