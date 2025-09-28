Detuvieron a un nuevo sospechoso por el triple crimen narco, acusado de enterrar a las víctimas

Durante una serie de allanamientos realizados el viernes por la noche, efectivos policiales detuvieron a un nuevo sospechoso por el triple femicidio. Mientras volvía a su domicilio en Florencio Varela, la policía detuvo a Ariel Giménez, ciudadano argentino de 29 años.

De acuerdo con los primeros elementos de la causa, a Giménez se lo considera el sexto detenido en el expediente y habría sido contratado por una banda narco para una tarea específica: cavar el pozo en el que fueron enterrados los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Las pesquisas indican que Giménez no formaba parte del grupo que habría secuestrado y asesinado a las jóvenes, pero cumplió un rol clave al realizar el pozo y sepultar a las víctimas. Fuentes consultadas informaron que la aprehensión del sospechoso se realizó cuando agentes que seguían sus movimientos lo interceptaron en el trayecto de regreso a su vivienda, en el mismo distrito donde ocurrieron los hechos.

Esta detención se suma a las realizadas en los días previos, en las que ya habían sido apresadas cinco personas vinculadas en distintos niveles con la organización delictiva investigada.