Detuvieron a un joven que mató a golpes a un cachorro de puma y compartió el video en redes sociales

Un joven de 18 años fue detenido en Córdoba, tras matar a golpes a un cachorro de puma y difundir el video en redes sociales. La Fiscalía halló el cuerpo del animal y un garrote en un allanamiento. El caso generó repudio masivo.

Un hecho de crueldad animal generó conmoción en Córdoba. Un joven de 18 años fue detenido en La Playosa, departamento General San Martín, tras matar a golpes a un cachorro de puma, filmar la agresión y difundirla en redes sociales.

El caso se conoció luego de que la grabación se viralizara y llegara a manos de la Justicia. En las imágenes se observa al muchacho golpeando de manera brutal al ejemplar de la especie Felis concolor. La indignación en la web fue inmediata y el repudio se multiplicó entre los usuarios.

La Fiscalía de Instrucción de Primer Turno, a cargo de la doctora Silvia Maldonado, actuó de oficio. En un allanamiento realizado en un establecimiento rural de la zona, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida del cachorro y un objeto tipo garrote que habría sido utilizado para la agresión.

Un médico veterinario convocado al lugar confirmó la muerte del animal. La fiscalía dispuso de inmediato la detención del joven y el secuestro de los elementos de interés para la investigación.

De acuerdo con lo informado por el portal cordobés El Doce, el acusado fue señalado como presunto infractor a la Ley Nacional de Conservación de la Fauna Silvestre, que protege a las especies autóctonas y penaliza tanto su caza como su maltrato. La investigación judicial continúa en curso.