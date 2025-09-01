Detuvieron a un hombre que intentó ingresar a un hotel con una adolescente de 14 años

Un dramático episodio sacudió este domingo a la noche la terminal de ómnibus Mariano Moreno, en Santa Fe. Una chica de 14 años irrumpió desesperada en un negocio del lugar pidiendo ayuda y denunciando que un hombre había intentado abusar de ella.

Según el parte policial, la víctima contó que el sujeto la había llevado por la fuerza hasta un hotel ubicado en Santa Fe al 3400, pero el recepcionista les negó el ingreso al advertir que la acompañante era menor de edad y que el hombre no tenía documentos.

La adolescente corrió hasta un comercio de la Terminal y fue asistida por una mujer de 23 años, que rápidamente dio aviso al personal de seguridad. Minutos después, la Brigada de Orden Urbano detuvo al sospechoso, identificado como F. C. Rosendo, de 55 años, de nacionalidad boliviana y con domicilio en Villa Dolores, Córdoba. El hombre quedó a disposición de la Justicia bajo la acusación de tentativa de abuso sexual. La Fiscalía ordenó medidas y la víctima será asistida por personal especializado.