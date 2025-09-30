Detuvieron a un hombre por morder, golpear y difundir fotos íntimas de su pareja

Un hombre de 34 años fue detenido en el barrio El Tuscal, en Santiago del Estero, acusado de agredir físicamente a su pareja y viralizar imágenes privadas que encontró en su celular.

La víctima, una mujer de 28 años con la que tiene hijos en común, sufrió lesiones visibles y denunció que también fue amenazada de muerte, según se supo por el portal de Diario Panorama.

El hecho se conoció el lunes por la tarde, cuando personal de la Comisaría N°2 de la Mujer y la Familia acudió a una vivienda de calle Suipacha y Mailín tras recibir un pedido de auxilio. Allí encontraron a la mujer golpeada y redujeron al agresor, que se encontraba en el domicilio.

Según relató la víctima, el domingo anterior el acusado había descubierto fotos íntimas en su teléfono y, en medio de un ataque de ira, la golpeó y la amenazó.

Aunque en ese momento no realizó la denuncia, el hombre regresó al día siguiente, volvió a agredirla y le quitó el celular. Acto seguido, publicó las imágenes en redes sociales de la joven y las compartió en distintos grupos, con la intención de viralizarlas.

La fiscal de turno ordenó la inmediata aprehensión del agresor y dispuso que la mujer fuera asistida por personal médico, que le diagnosticó lesiones curables en seis días.

Finalmente, el acusado quedó a disposición de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar.