Detuvieron a un fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas de Fuerza Patria

Este domingo al mediodía, un fiscal de La Libertad Avanza fue detenido en Villa de Mayo, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, tras ser sorprendido sustrayendo boletas de la agrupación Fuerza Patria en la Escuela N° 12 durante la jornada electoral. Un votante ingresó al cuarto oscuro y, al advertir la maniobra, registró en video cómo el fiscal guardaba fajos de boletas en un sobre. El material se difundió rápidamente en redes sociales.

La persona que presenció el hecho informó de inmediato a las autoridades de mesa y a los fiscales presentes, lo que generó un fuerte rechazo en el establecimiento. Tras las denuncias, fue retirado del lugar por la policía y quedó a disposición de la autoridad electoral, acusado de violar la veda y de intentar manipular el proceso electoral.

El hombre fue identificado como Gonzalo Fabián González, fiscal partidario de La libertad Avanza, quien ingresó al cuarto oscuro para reponer boletas y, ante la tardanza, fiscales opositores ingresaron al cuarto oscuro y pudieron observar que estaba sustrayendo boletas de la lista 2200 de Leo Nardini, según informaron fuentes policiales.